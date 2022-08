Ini Waktu yang Tepat Menyapih Anak

Kapan Sebaiknya Bayi Berhenti Diberikan ASI?

(FIR)

: Bagi kamu ibu yang menyusi, memutuskan untuk berhenti memberikan ASI atau menyapih kepada bayi bukanlah hal yang mudah. Ada banyak infromasi mengenai cara untuk menghentikan pemberian ASI kepada bayimu.Namun cara-cara tersebut mungkin tidaklah selalu mudah dan berhasil dilakukan pada setiap orang tua terhadap anaknya.Dan mungkin kamu bertanya-tanya, kapan sebaiknya kamu berhenti menyusui bayimu? Meskipun jawabannya mungkin berbeda-beda pada setiap individu, beberapa ahli memberikan saran mereka.Beberapa organisasi seperti American Academy of Pediatrics (AAP) merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama sekitar enam bulan. AAP juga merekomendasikan ibu untuk terus menyusui selama enam bulan, dan memberikan bayimu makanan padat komplementer hingga 12 bulan atau lebih.Kamu bisa menghentikan ASI kepada bayimu jika memang ASI tersebut sudah tidak lagi bekerja optimal pada bayimu.Menurut Dr Christie del Castillo-Hegyi, pendiri Fed is Best Foundation, mengatakan kepada Romper bahwa jika bayimu tidak berkembang dengan baik dan berat badannya tidak bertambah sebaiknya kamu perlu memberikan alternatif pilihan lain.Kamu bisa menggantinya atau menambahkannya dengan susu formula yang mungkin akan lebih menguntungkan. Dr Marlene Freeman, Director of Clinical Services di Massachusetts General Hospital Center for Women's Mental Health mengatakan bahwa jika kamu tidak nyaman menyusui secara langsung, terlalu lama menyusui bayimu justru akan berdampak buruk bagi kesehatan mentalmu.Ada juga situasi di mana terus menyusui mungkin juga tidak lagi baik untuk bayimu."Jika seorang bayi menunjukkan gejala kegagalan untuk berkembang atau menjadi kurang gizi, hanya mau menyusu terus menerus dan memiliki berat badan yang kurang, merupakan tanda bahwa dalam menyusui diperlukan evaluasi ulang dan mungkin perubahan, berdasarkan keadaan sang ibu," kata del Castillo-Hegyi.