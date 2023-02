Moms, Ini 5 Makanan yang Bisa Meningkatkan Produksi ASI

1. Sayur katuk

2. Daun pepaya

3. Daun Kelor

4. Biji wijen

5. Kacang almond

(FIR)

: Produksi Air Susu Ibu (ASI) berhubungan langsung dengan seberapa sering buah hatimu menyusu, sampai batas tertentu. Lalu seberapa sering kamu memompa?Moms perlu makan lebih banyak kalori daripada biasanya selama waktu ini, karena tubuh membutuhkan energi ekstra untuk membuat susu. Pertimbangkan untuk menambahkan makanan ke dalam diet harian yang dipercaya membawa dampak dampak positif pada produksi susu.Daun katuk diketahui mengandung fitosterol dan papaverine. Kedua senyawa alami ini diketahui dapat meningkatkan peningkatan kadar serta peredaran hormon prolaktin dan oksitosin, yakni hormon yang memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi ASI.Selain itu, daun katuk juga mengandung gizi yang dibutuhkan oleh ibu menyusui, antara lain protein, lemak, karbohidrat, serat, serta vitamin B6, C dan D. Dengan tambahan nutrisi dari daun katuk, ASI yang diproduksi juga akan lebih berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan. gizi bayi dengan lebih baik.Sebuah studi dalam International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences menyebutkan, terdapat banyak mineral penting di dalam daun pepaya. Misalnya zat besi, natrium, magnesium, asam amino, kalium, dan vitamin B, A, dan C.Kandungan lain yang tak kalah pentingnya dari daun pepaya adalah antioksidan jenis fenolik, seperti quercetin, caffeic acid, kaempferol, dan chlorogenic acid. Kandungan inilah yang membuat daun pepaya punya banyak manfaat.Riset dari Breastfeeding Medicine menemukan, tanaman daun kelor ini mampu meningkatkan kadar prolaktin dalam darah. Nyatanya, prolaktin adalah hormon yang berguna untuk memproduksi ASI. Efeknya, si kecil pun tidak mudah lapar dan berat badan bayi bertambah secara sehat karena asupan gizinya terpenuhi.Tinggi kalsium dan sifat tanaman seperti estrogen. Orang tua yang menyusui menggunakan biji wijen untuk menghasilkan lebih banyak ASI. Moms bisa makan biji wijen sendiri atau dijadikan campuran makanan lain dengan biji, kacang, dan buah kering lainnya.Kacang-kacangan, terutama almond mentah sehat dan penuh protein, serta kalsium. Banyak orang menyusui memilih untuk makan almond atau minum susu almond untuk meningkatkan rasa lembut, manis, dan jumlah ASI mereka.