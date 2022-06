Terungkap, Ini Alasan Pria Gemar Bercinta saat Pagi Hari

(FIR)

Dalam aktivitas bercinta, apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa suamimu lebih suka melakukan hubungan seks pada pagi hari. Sedangkan kamu sebagai perempuan lebih suka di malam hari?Memang terasa kontras, saat pagi hari, pria merasa sangat bergairah, sedangkan perempuan lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya. Dan, pada malam harinya, kala perempuan cenderung lebih siap bercinta, eh sang suami malah sudah tidur mendengkur. Ada apakah di balik fenomena itu?Ternyata semua berasal dari hormon pria dan perempuan yang tidak klop. Sebelum pria bangun di pagi hari pun, kadar hormon testosteronnya sudah mencapai puncak yakni antara 25 persen-50 persen lebih tinggi daripada waktu lain seharian.Selain itu, coba perhatikan apakah suamimu tidur lelap tadi malam. Bila iya, berarti pada pagi harinya ia bakal lebih bergairah karena hormon yang tinggi. Menurut penelitian yang dimuat di Journal of the American Medical Association, pria yang tidur lebih dari 5 jam dapat membuat hormon testosteronnya meningkat hingga 15 persen.Saat suami bangun, kira-kira pukul 7 pagi, otomatis hormon seks yang tengah mencapai puncak, sedangkan perempuan tengah rendah-rendahnya. Maka itulah, menurut ginekolog Gabrielle Downey dari Sandwell and West Birmingham Hospitals NHS Trust, pria harus bekerja ekstra untuk meningkatkan gairah istrinya pada pagi hari.Kemudian, pada malam hari sekitar pukul 9, level testosteron pria tengah berada dalam level terendah, sedangkan perempuan tengah tinggi-tingginya. Namun, meski sedang rendah, tetap saja hormon seks pria lebih tinggi daripada perempuan. Jadi, mereka pun tetap bisa beraksi di ranjang setelah mendapatkan rangsangan.