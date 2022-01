Perempuan Harus Beradaptasi dengan Dunia Digital (Foto: 123rf)

Jakarta: Kaum perempuan punya peran bagi banyak aspek kehidupan. Terlebih dalam dunia digital seperti sekarang ini.



Perempuan juga memiliki peran yang sangat penting dalam kepemimpinan. Namun, masih ada beberapa tantangan, salah satunya masih rendahnya porsi tenaga kerja perempuan di bidang teknologi.



"Di Indonesia peran perempuan sangatlah masif dan tak bisa dianggap remeh atau dipandang sebelah mata lagi. Sejatinya peran perempuan di dalam meningkatkan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah aspek digital dan teknologi. Terlebih lagi prospek ekonomi digital di Indonesia ini di masa depan sangatlah besar," kata Clara Aprilia Sukandar dari HerStory dalam Webinar Leadership: "Women's Role On Advancing Digital and Technology in Indonesia".



Menurutnya, perkembangan dunia digital Indonesia menunjukkan peningkatan. Akan tetapi, porsi tenaga kerja perempuan di bidang teknologi masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Karena itu, Clara mengajak perempuan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan dunia digital dan teknologi.



"Semoga Indonesia dapat melewati tantangan tantangan yang ada untuk memajukan perekonomiannya dapat terus memberdayakan perempuan di berbagai sektor khususnya digital dan teknologi dan juga para perempuan tanah air dapat terus mengeksplorasi kemampuannya dapat terus berprestasi dan juga berkarya," paparnya.



Sementara pembicara lain seperti Endang Pertiwi selaku SPV Hubungan Kelembagaan PT Pegadaian mengungkapkan peran penting perempuan di dunia kerja. Pegadaian, kata Endang, memberikan ruang untuk berkarier bagi para wanita seiring dengan kemajuan zaman dan emansipasi kaum wanita.



"Selain memberikan ruang bagi para perempuan karyawan dan nasabah, Pegadaian juga memberikan kesempatan bagi para disabilitas dan secara bertahap kita menjadikan mereka bisa berkarier di Pegadaian dengan kesempatan yang sama," papar Endang.



Begitu juga Vania LO selaku CEO DAN+DAN yang banyak dibantu perempuan hebat ketika merintis bisnisnya. Di sisi lain, Metty Yan Harahap selaku Corporate of Marketing Waringin Hospitality juga berbagi cerita bisa menjadi salah satu pemimpin wanita di perusahaan.



Metty bersyukur karena perempuan merupakan sosok yang multitasking dan bisa melakukan pekerjaan di saat yang bersamaan. Meski begitu, para wanita tidak pernah lupa kodrat kita sebagai perempuan.



"Kita bergerak bersama-sama mengajak semua perempuan di Indonesia untuk lebih eksis lagi, bisa punya karier yang lebih baik, bisa mendapatkan ekosistem yang baik dalam bekerja sehingga bisa berkarier dengan nyaman," tutup Tina Kemala Intan selaku Direktur SDM Tata Kelola & Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero).





