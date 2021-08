Pengertian Alpha Mom dan Perbedaannya dengan Beta serta Omega Mom

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Menjalani berbagai peran merupakan hal yang lumrah bagi ibu masa kini, terutama di area urban. Mulai dari keseharian dalam meniti karier dan pekerjaan, membangun keluarga, hingga pergaulan sosial di lingkungan masyarakat.



Mia Dharma, Certified Image Consultant & Professional Trainer, menjelaskan bahwa ibu masa kini dikategorikan ke dalam tiga kelompok, Alpha, Beta, dan Omega. Alpha moms adalah seorang yang percaya diri, cerdas, berkarakter kuat, berani dan tahu apa yang diinginkannya.



Memiliki kepribadian yang tidak jauh dari Alpha moms, Beta moms cenderung lebih perlahan dan berhati-hati, serta lebih senang menjadi pendamping untuk rekan-rekannya. Terakhir, adalah Omega moms yang kerap memiliki ikatan yang kuat dengan orang di sekitarnya dengan sikapnya yang keibuan dan pengertian sebagai daya tarik.



Dengan berbagai macam tanggung jawab, sebagai seorang wanita yang menjalani berbagai peran, baik sebagai seorang ibu, istri, karyawan, CEO, pebisnis, dan lain sebagainya, wanita dihadapkan kepada kondisi yang tidak mudah dan sarat dengan tantangan.



Untuk menjalani semua hal tersebut, pastinya diperlukan support system yang cukup baik, untuk wanita dapat berfungsi dengan maksimal sesuai dengan potensi, kelebihan yang dia miliki, serta tujuan yang ingin dicapai dalam hidup.



"Wanita tidak bersaing dengan pria, namun sebenarnya wanita tengah bersaing dengan dirinya sendiri, untuk tetap tampil percaya diri, dan yakin bahwa dirinya mampu dan kuat untuk menghadapi segala hal yang ada di hadapannya," ungkap Mia Dharma dalam peluncuran varian terbaru Royale by SoKlin Sunny Day dan Royale by SoKlin Sweet Floral.



Keyakinan dan kepercayaan dirilah yang harus terus diciptakan dan dibangun dalam diri seorang wanita. Salah satunya adalah dengan berpenampilan yang menarik, enak dilihat dan tentunya harum.



"Ada ungkapan yang mengatakan, ‘when you look good, you feel good about yourself, and you will do good’. Ungkapan inilah yang menjadi dasar bahwa wanita selalu ingin tampil menarik, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri," ungkap Mia Dharma.



"Sehingga dia merasa nyaman dengan dirinya, dan dapat berfungsi dan maksimal dalam menjalani aktivitas sehari hari, sebagai seorang ibu yang akan berdampak bagi generasi yang dilahirkan,” pungkasnya.

