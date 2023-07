Termasuk Ekonomi, Moms Harus Punya Aspek Ini untuk Ciptakan Keluarga Bahagia

(FIR)

: Keluarga bahagia akan menciptakan kenyamanan bagi seluruh bagian; anak, moms, dan juga ayah. Ternyata, pondasi hadirnya keluarga bahagia menurut KPPPA adalah dari seorang moms.Menurut Rini Handayani, SE.MM, Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia, dalam keluarga dengan hubungan yang setara, ibu akan lebih berdaya mengembangkan potensi, meningkatkan wawasan dan keterampilan.Dengan hal ini, moms dapat memberikan pengasuhan yang baik dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Program ini juga sejalan dengan lima arahan Presiden Indonesia, yaitu meningkatkan kewirausahaan perempuan yang berperspektif gender sehingga berdampak kepada peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak."Ibu yang berdaya dan bahagia melahirkan generasi yang dapat membawa Indonesia maju," kata Rini pada peresmian Children's Day by Malo di Plaza Indonesia, Kamis, 27 Juli 2023.Selain itu, Rini ungkap bahwa perempuan harus memiliki keberdayaan dalam beberapa aspek. Selain aspek ekonomi, aspek intelektual, sosial, budaya, politik, dan lainnya juga menjadi pertimbangan untuk membangun dasar dari keluarga bahagia dan lingkungan ramah anak."Untuk menciptakan lingkungan ramah anak tentu harus banyak pihak berkontribusi. Nah, tips bagi kita sebagai perempuan adalah sekali lagi perempuan harus berdaya, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga intelektual, sosial, budaya, politik dan lainnya," jelas Rini.Hadirnya kekerasan terhadap ibu dan anak menjadi suatu yang disayangkan oleh KPPPA. Namun, di satu sisi juga Rini bersyukur bahwa tak sedikit ibu dan anak yang mulai untuk berbicara lantang demi dapatkan keadilan."Ibu berani speak up, anak berani speak up, kemudian akses layanan bisa didapatkan dengan mudah. Sehingga, munculah kasus-kasus lama yang baru terungkap kembali," kata Rini.Menurutnya, perempuan yang memiliki keberdayaan dalam beberapa aspek ini akan membantu untuk menjadi teman dan pasangan dalam satu waktu, dalam artian yang baik. Lingkungan pun akan tercipta kenyamanan, bukan hanya anak, tetapi pasangan juga."Relevansinya apa, perempuan bisa menjadi ibu sebagai teman anak-anaknya, ibu sebagai partner suaminya untuk mengasuh anak. Ini akhirnya tercipta ya dari keluarga yang ramah anak, bisa wilayah yang ramah anak, artinya kita akan maju ke Indonesia layak anak," pungkasnya.