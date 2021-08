Ini yang Dilakukan Sandra Dewi agar Tetap Waras

(FIR)

Saat pandemi seperti sekarang ini, penting untuk kita agar tetap waras. Sandra Dewi mengakui, agar bisa tetap waras dia biasanya melakukan meditasi dan punya momen untuk me time setiap hari.Semenjak dipersunting Harvey Moeis pada 2016, Sandra disibukkan mengurus dua anak yang masih Balita, yaitu Raphael Moeis dan Mikhael Moeis. Selain mengurus dua anak, tentunya aktris berusia 38 tahun itu juga harus sigap dalam melayani suami.Selain itu, Sandra Dewi juga masih menjalani pekerjaannya sebagai seorang artis, ambbasador produk, bisnis, dan masih banyak lagi. Tentu, menjalani keseharian dengan seabrek kesibukan, Sandra tak memungkiri bahwa ia membutuhkan me time."Sejak menikah aku jadi tambah sibuk. Karena, saat masih single cuma memikirkan diri sendiri. Tapi saat ini jauh lebih sibuk, sata bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak, apalagi sekarang lagi ribet-ribetnya, dan aku juga enggak mungkin meninggalkan karier, yang telah aku jalani selama 20 tahun," ujar Sandra saat peluncuran varian terbaru Royale by SoKlin Sunny Day dan Royale by SoKlin Sweet Floral.Sandra mengakui, momen me time-nya dilakukan ketika anak-anak sedang tidur. Sebab dia selalu rutin menyuruh anak-anak untuk tidur siang."Saat mereka tidur aku baru bisa me time, kadang aku menyelesaikan pekerjaan dan mengurus bisnis. Aku juga sekarang rutin melakukan meditasi," terang wanita bernama lengkap Monica Nicholle Sandra Dewi Gunawan Basri."Aku melakukan meditasi agar aku tetap harus waras. Cara ini penting demi bisa mengontrol emosi, karena anak-anakku lagi sedang menjalani periode menolak apa yang aku suruh," tuturnya.Lebih lanjut, melakukan me time dengan meditasi contohnya, menjadi salah satu cara wanita mengatur energinya. Termasuk mengatur tingkat kemarahan atau kegilaan (managing madness)."Choose your battle wisely, selektiflah terhadap masalah, argumen, dan konfrontasi yang dihadapi. Gunakan waktu untuk hal-hal yang penting dan ikhlaskan sisanya," terang Mia Dharma, Certified Image Consultant & Professional Trainer.