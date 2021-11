Merakit Figur 3D, Cara Asyik Ajak Keluarga Mengenal Pahlawan Nasional

(Kegiatan merakit figure 3D ini bisa menguatkan bonding antara anak dan orang tua. Foto: Dok. McDonald's Indonesia)

(yyy)

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang peduli tentang pentingnya sejarah, McDonald’s Indonesia ingin berperan aktif mengajak generasi muda mengenal para Pahlawan secara lebih dekat dengan cara yang menyenangkan.Mulai 10 November 2021, McDonald’s Indonesia meluncurkan inisiatif berupa seri figure 3D edisi pahlawan #McDMainanBangunBangsa dalam paket Family Weekend yang bertema enam pahlawan nasional Indonesia yaitu, Bung Tomo, Jenderal Soedirman, Frans Kaisiepo, H.R. Rasuna Said, Dewi Sartika dan H.O.S. Tjokroaminoto.Selain figure 3D kertas tokoh pahlawan, terdapat juga kartu pengenalan tokoh pahlawan yang dilengkapi dengan QR code untuk mendapatkan akses mendengarkan kisah kepahlawanan masing-masing tokoh pahlawan nasional. Paket Family Weekend edisi Pahlawan ini akan hadir dalam beberapa seri dan tahap. Seri 1 mulai 10 November 2021 akan memunculkan Dewi Sartika dan Jenderal Soedirman. Selanjutnya, seri 2, mulai 24 November 2021 adalah Frans Kaisiepo dan H.O.S. Tjokroaminoto.Terakhir, seri 3 mulai 8 Desember 2021 adalah Bung Tomo dan H.R. Rasuna Said. Selain itu, terdapat pula digital activity berupa kompetisi bercerita tokoh pahlawan nasional yang menjadi inspirasi melalui hashtag #PahlawankuInspirasiku, informasi lebih lengkap dapat dilihat di media sosial McDonald’s Indonesia.Caroline Kurniadjaja, Associate Director of Marketing McDonald's Indonesia mengatakan McDonald's Indonesia ingin mengambil peran aktif dalam membantu mengenalkan para pahlawan Indonesia yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak."Kegiatan merakit figure 3D ini bisa dilakukan bersama keluarga karena kami meyakini bahwa dengan menghargai jasa para pahlawan, kita akan menjadi bangsa yang besar,” ungkap Caroline dalam acara Virtual Press Conference: Rayakan Semangat Hari Pahlawan bersama McDonald's Indonesia, pada Rabu, 10 November 2021.