Asa Hampton Square sebagai Penunjang Popularitas Gading Serpong

Tiga kunci Paramount Land

Pisa Grande Gading Serpong. Dok. Ist

Bukan sekadar tempat hangout

Hudson Studio Loft4. Dok. Ist

Lokasi strategis dan terkoneksi

Sorrento Place Gading Serpong. Dok. Ist

Lifestyle mall dan alfresco retail space

Hampton Square merupakan wujud komitmen Paramount Land dalam menghadirkan beragam fasilitas bagi warga dan masyarakat sekitarnya.

(FIR)

: Daerah-daerah penyangga Ibu Kota seakan tak mau kalah dengan kemajuan Jakarta yang kian memesona. Salah satu daerah yang gencar melakukan pembangunan nan modern adalah Gading Serpong.Memiliki lahan kurang lebih 1.000 hektar, Gading Serpong terletak di Kelapa Dua, Tangerang, Banten. Tak dipungkiri popularitas Gading Serpong menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengembang real estate.Kawasan yang dulunya hutan karet ini bertranformasi menjadi protoype kota baru berkonsep masa depan yang diincar para pencari tempat tinggal yang tak sekadar mencari kenyamanan. Penyebabnya, inovasi-inovasi baru tentang properti kerap lahir di Gading Serpong.Direktur Paramount Land , M. Nawawi, mengatakan, Kota Gading Serpong telah berkembang menjadi destinasi populer di Tangerang Raya dan Jabodetabek, dengan populasi mencapai lebih dari 120 ribu jiwa (belum termasuk komuter)."Kota ini terus bertumbuh secara pesat dengan lebih dari 40 klaster terhuni, fasilitas kota yang lengkap, transportasi umum, jalan boulevard yang dilewati lebih dari 15.000 kendaraan/ jam, dan tingkat okupansi bisnis yang sangat tinggi," ungkap Nawawi.Meski skalanya lebih kecil untuk dikatakan sebagai kota satelit, Gading Serpong tak kalah diadu jika membahas tentang rancangan yang tertata dengan infrastruktur memadai. Salah satu pengembang yang terpincut dengan pesona Gading Serpong dan ingin menjadikan kawasan ini sebagai one stop destination adalah Paramount Land.Terlebih, jika melihat potensi besar dan segala keinginan kaum urban yang penuh dengan kenyamanan, Paramount Land mencoba untuk menghadirkan segala apa yang dibutuhkan oleh para pencari hunian kekinian, pencari tempat hangout, maupun penikmat F&B.Baca juga: Garap Hunian Baru, Paramount Land Investasi Rp350 Miliar Tak hanya hunian yang kekinian, popularitas Gading Serpong juga dilihat sebagai pusat kuliner dan hiburan yang perkembangannya begitu pesat, hingga dibarengi dengan demand yang tinggi. Untuk itu Paramount Land menghadirkan Hampton Sguare @ Manhattan District sebagai pusat kuliner yang sustainabilty.Berbagai kisah sukses dari masyarakat telah membuktikan wilayah ini dapat menghasilkan capital gain dan Return on Investment (ROI) yang tinggi. Baik dari hasil sewa, penjualan, ataupun keduanya.Kehadiran berbagai Central Business District (CBD) yang tersebar di Kota Gading Serpong membuat kota ini semakin dikenal sebagai pusat kuliner, bisnis, perkantoran, dan hiburan yang saling terintegrasi. Di mana hal ini tidak hanya mendongkrak roda perekonomian masyarakat yang tinggal di Gading Serpong dan sekitarnya, tapi juga Tangerang Raya."Melalui riset panjang dan menyeluruh, Paramount Land melihat bahwa kebutuhan masyarakat akan diversifikasi fasilitas komersial dan bisnis yang inovatif di Gading Serpong masih tinggi. Hal ini melatarbelakangi kami untuk mengembangkan Manhattan District, commercial epicentrum seluas 22 hektar yang vibrant dan full of experiences," ucap Nawawi.Tiga kunci utama yang dilakukan Paramount Land dalam mengembangkan produk komersial, yaitu memetakan perencanaan secara jangka panjang untuk menjamin long-term sustainable business, membangun captive market, dan mengembangkan konsep komersial yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. "Inilah yang kami terapkan dalam mengembangkan Manhattan District," terangnya.Pada era digital saat ini, serta dengan menjamurnya tren food review atau vlog, Kota Gading Serpong menjadi salah satu destinasi favorit food reviewer, karena beragamnya resto atau destinasi kuliner yang ada di Gading Serpong. Setiap bulannya selalu ada resto yang buka di Gading Serpong, menjadikan kota ini terkenal sebagai sentra atau pusat kuliner.Keberagaman destinasi kuliner ini menjadikan Gading Serpong sebagai destinasi favorit masyarakat sebagai tempat bermain, bekerja, meeting point, dan lainnya. Fasilitas hiburan juga turut meramaikan kota ini, di mana pengunjungnya tidak hanya terdiri dari warga Gading Serpong dan sekitarnya, tapi juga komuter atau pengunjung dari seluruh wilayah Jabodetabek bahkan luar kota.Kebutuhan akan fasilitas komersial direspons Paramount Land secara tepat dengan menghadirkan produk-produk komersial berkonsep kekinian. Salah satunya Hampton Square @ Manhattan District, di mana nantinya juga akan hadir anchor tenant Black Owl sebagai salah satu fasilitas hiburan terbesar dan terpopuler di Jabodetabek.Masyarakat lebih memilih hiburan dan kuliner yang menawarkan experience yang berbeda, misalnya tersedia area indoor dan outdoor, live music, tidak perlu masuk ke mal, & Konsep open concept lifestyle mall akan dihadirkan di Manhattan District khususnya Hampton Sguare dan Hampton Avenue Studio Loft."Kami juga melihat pergeseran aktivitas masyarakat yang tidak lagi berekreasi di dalam ruangan (indoor), tapi juga outdoor, sehingga tren bisnis usaha perhotelan, F&B, dan lifestyle mulai menyediakan ruang outdoor yang nyaman," kata Nawawi.Menjawab kebutuhan tersebut, Manhattan District dikembangkan sebagai area komersial street level yang mengintegrasikan ruang indoor dan outdoor. Hal ini untuk menunjang kebutuhan dan gaya hidup masyarakat, serta menghadirkan pengalaman baru bagi pengunjung."Dalam menyikapi tren dan perubahan perilaku konsumen ini, kami menghadirkan Open Concept Lifestyle Mall di Hampton Square yang akan dikelola oleh BLVEPRINT Destinations, managemen retail berpengalaman," ungkap Nawawi.Hampton Square adalah area komersial sepanjang 2 hektar yang diperuntukkan sebagai tenant pooler dan entertainment area, di mana nantinya akan hadir Black Owl sebagai destinasi dining & entertainment terpopuler di Jakarta yang akan meramaikan kawasan strategis ini.Hampton Square memiliki lokasi yang sangat strategis, terkoneksi langsung Jalan Boulevard Raya Gading Serpong dan perbatasan Gading Serpong-BSD. Hampton Square juga menghubungkan ke pengembangan jalanan baru, yaitu jalur alternatif dari Sorrento menuju Jalan Raya Serpong (via RSI Asshobirin).Tak berhenti di situ, Hampton Square juga merupakan akses Jalan Raya Serpong menuju kampus UMN, yang akan semakin meningkatkan exposure area ini dari berbagai arah, termasuk akses tol JORR, tol Serpong-Balaraja, dan tol Jakarta-Merak.Paramount Land telah melakukan prosesi Groundbreaking Ceremony atau peletakan batu pertama Hampton Square pada Desember lalu. Hal itu menandai dimulainya pembangunan Hampton Square @ Manhattan District. Pembangunan ini sebagai salah satu crowd puller di kawasan tersebut.Kehadiran Hampton Square ini merupakan rangkaian kesuksesan Paramount Land dalam memancarkan unitnya di Gading Serpong. Sebagai info, mereka juga telah sukses memasarkan kawasan komersial Hudson Studio Loft, Hampton Avenue Studio Loft, Hampton Avenue, Hampton Promenade, Madison Grande @ Manhattan District, dan kavling komersial lainnya.Sementara itu, Veri Y. Setiady, Founder dan CEO BLVEPRINT Destinations, menuturkan, saat ini lifestyle mall dan alfresco retail space menjadi beberapa tren baru pada modern retail yang mendapat respons positif konsumen. Lifestyle mall saat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pengunjung untuk berbelanja, tetapi juga menyediakan pengalaman baru dan menarik secara konsisten bagi pengunjung.Beragam destinasi lainnya juga akan hadir di Hampton Square, mulai dari café, kuliner, taman pet-friendly, taman bermain anak, toko berkonsep, fasilitas penunjang gaya hidup aktif, hingga pusat perbelanjaan dengan suasana lingkungan yang nyaman dan cantik. Dan, pengunjung akan bisa merasakan sensasi mall berbeda tersebut, mulai akhir tahun ini.