The Langham, Gabungan Keindahan dan Warisan Inggris di Jantung Ibu Kota

(Keindahan yang berpadu dengan kenyamanan di jantung ibu kota. Video: Dok. Instagram resmi The Langham, Jakarta/@langham_jakarta)

(Pemandangan ibu kota Jakarta dalam executive room The Langham, Jakarta yang memberikan ketenangan dan kenyamanan. Foto: Dok. Instagram resmi The Langham, Jakarta/@langham_jakarta)

(TIN)

Di jantung ibu kota yang hiruk pikuk, terdapat sentuhan koleksi seni kontemporer indah dengan kemewahan warisan Inggris. The Langham, Jakarta yang memberikan aksen merah muda yang khas kini telah resmi beroperasi pada 9 September 2021 dan telah menerima reservasi.Diungkapkan Gaylord Lamy, General Manager The Langham, Jakarta, "Tingginya tingkat antisipasi dan minat masyarakat terhadap The Langham, Jakarta beberapa tahun terakhir membuat kami begitu bersemangat untuk memberikan pelayanan terbaik The Langham yang legendaris dalam kurun waktu kurang dari satu bulan mendatang."Saat hotel buka di September, tamu akan merasakan pengalaman luar biasa dimulai dari Sky Lobby, lobi hotel yang terletak di lantai 62 dengan langit-langit setinggi 10 meter, detail desain interior menakjubkan, serta lampu gantung menawan Lasvit.Lasvit sendiri merupakan jaminan nama dari keindahan kaca dan kristal bergaya Bohemian dalam sculpture lampu bersifat bespoke dan instalasi seni yang terbuat dari kaca maupun kristal dengan teknik hand-blown. Bisa dibilang, Lasvit adalah sebuah perjalanan keindahan dari pembuatan kaca juga kristal.Berpadu dengan gabungan kecanggihan teknologi modern dan kemewahan yang terkesan abadi, The Langham Hotels & Resorts diakui secara global untuk pelayanannya yang luar biasa, koleksi seni kontemporer, sekaligus destinasi kuliner. Hotel yang dibuka untuk pertama kali di London pada 1865, The Langham terus mempertahankan dan meneruskan ciri khasnya sekaligus hadir di properti lokasi terkemuka di berbagai belahan dunia.Sebagai salah satu destinasi kuliner di Jakarta The Langham, Jakarta juga mempersembahkan sejumlah restoran dan bar hasil kolaborasi dengan maestro kuliner kelas dunia yang telah memandu restorannya meraih penghargaan dari Michelin Guide, Tom’s by Tom Aikens, dan Tang Court terinspirasi oleh restoran Kanton dengan Michelin bintang 3 di The Langham, Hong Kong yang akan menjadi debut di Asia Tenggara.Bagi pencinta afternoon tea , kamu juga dapat menikmati santai sore di Alice, restoran yang buka sepanjang hari, yang terinspirasi dari karya Alice’s Adventures in Wonderland oleh Lewis Caroll.Artesian, peraih penghargaan bar terbaik di dunia di The Langham, London juga akan hadir di rooftop hotel untuk pengalaman minum koktail dengan pemandangan matahari terbenam terbaik di ibu kota.Menyajikan keseimbangan gaya hidup serta kenyamanan, properti pertama The Langham HospitalityGroup di Asia Tenggara ini memiliki 223 kamar dan suite dengan sentuhan bernuansa Inggris dan kamar Presidential Suite seluas 336 meter persegi dengan membawa desain nan elegan ke ibu kota.The Langham, Jakarta berlokasi strategis di kawasan bergengsi Sudirman Central Business District (SCBD) dengan akses mudah yang dikelilingi berbagai pusat niaga serta hiburan.Satu lagi akan jadi yang pertama hadir di Jakarta adalah Langham Club Lounge di lantai 59 hotel. Tempat bersantai yang nyaman, eksklusif, dan mewah untuk menikmati pemandangan kota Jakarta dari ketinggian yang dilengkapi dengan sudut ruangan untuk para penulis, perpustakaan, dan butler yang siap memberikan pelayanan pribadi.Bersama dengan Chuan Spa, yang akan memberikan perawatan diri terinspirasi dari filosofi pengobatan tradisional Cina dalam suasana yang tenang dan mediatif.Spa seluas 670 meter persegi ini akan dilengkapi dengan pusat kebugaran dan kolam renang dalam ruangan tertinggi di Jakarta dengan pemandangan kota yang spektakuler. Jadi, tak berlebihan jika tempat ini menjadi ikon baru di jantung ibu kota Jakarta.