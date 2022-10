Pelaksanaan Keempat, Sekolah Bola Online Ini Hadirkan Physical Education (PE) Teacher Workshop

(Peserta yang mengikuti Sekolah Bola Online Biskuat Academy 2022 berkesempatan untuk mendapatkan pelatihan dengan kurikulum yang disusun oleh pelatih bersertifikat UEFA yaitu Coach Timo Scheunemann. Foto: Dok. Istimewa)

(Andhika J. Lestari selaku Senior Brand Manager Biskuat mengatakan, "Melalui olahraga sepak bola, Biskuat percaya bahwa anak dapat mengembangkan berbagai karakter kuat dan positif saat berinteraksi dengan orang lain maupun diri sendiri." Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Inner strength merupakan hal yang penting bagi setiap anak dan membutuhkan dukungan penuh dari orang tua dengan cara mengenali minat dan bakat khusus yang dimiliki anak. Kekuatan ini bisa dikembangkan melalui pengembangan potensi anak dalam bidang olahraga.Sebagai salah satu contohnya yaitu olahraga sepak bola. Guna memberikan wadah untuk mewujudkan mimpi anak Indonesia Biskuat kembali menyelenggarakan Biskuat Academy 2022 dalam format sekolah bola online.Tahun ini penyelenggaraan tersebut menghadirkan Physical Education (PE) Teacher Workshop sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang merupakan dukungan kepada para pahlawan di balik pengembangan potensi sepak bola anak yaitu guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Penjasorkes) di tingkat Sekolah Dasar melalui Workshop Pengembangan Kompetensi pada tanggal 15 Oktober 2022.Andhika J. Lestari selaku Senior Brand Manager Biskuat menjelaskan, "Biskuat Academy konsisten hadir untuk mengembangkan skill yang dibutuhkan generasi muda agar dapat menjadi pemain sepak bola handal dengan senantiasa mendukung ‘kekuatan baik dari dalam (inner strength)’ anak, seperti berani, percaya diri, baik hati, dan tangguh.""Melalui olahraga sepak bola, Biskuat percaya bahwa anak dapat mengembangkan berbagai karakter kuat dan positif saat berinteraksi dengan orang lain maupun diri sendiri,” jelas Andhika J. Lestari.Acara ini kembali mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai wujud nyata untuk terus menggali potensi sepak bola anak Indonesia.Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si selaku Widyaprada Ahli Madya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengungkapkan dukungan dan apresiasinya.“Sejak tahun 2021, Kemendikbud Ristek memberikan dukungannya kepada Biskuat Academy yang sejalan dengan visi dan misi Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek dalam mewujudkan pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong-royong, dan berkebinekaan global,” ungkap Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si.Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dr. Raden Isnanta, M.Pd. selaku Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga menjelaskan.“Sejak tahun 2019 Kemenpora memberikan dukungan penuh kepada Biskuat Academy karena memiliki kesamaan visi dalam hal peningkatan prestasi olahraga dan persiapan generasi sepak bola masa depan Indonesia,” papar Dr. Raden Isnanta.“Peserta yang mengikuti Sekolah Bola Online Biskuat Academy 2022 berkesempatan untuk mendapatkan pelatihan dengan kurikulum yang disusun oleh pelatih bersertifikat UEFA yaitu Coach Timo Scheunemann, bimbingan langsung dari pemain Tim Nasional Indonesia, bahkan memenangkan kesempatan tur ke stadion sepak bola di Eropa dengan mengikuti tata cara yang sudah tersedia,” tambah Andhika J. Lestari.Selain dari sisi pelatih, para orang tua juga perlu memberikan bantuan dan dorongan kepada anaknya. Zaskia Adya Mecca selaku Selebriti/Mom Influencer pun menyadari peran penting tersebut.“Saya percaya kekuatan baik dari dalam (inner strength)’ bukan hanya diukur secara fisik atau akademis saja, namun juga kuat secara mental yang tercermin dari kekuatan karakter. Kegiatan Sekolah Bola Online Biskuat Academy 2022 menjadi salah satu kesempatan terbaik untuk pengembangan karakter sekaligus menggali potensi anak-anak saya.""Saya juga ingin mengajak orang tua di luar sana agar dapat melihat kesempatan ini guna mendukung potensi sepak bola anak,” pungkas Zaskia.