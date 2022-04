Pets Park, Lengkapi Treatment Anabul Kamu di Sini

(Selain mengajak anabul kamu bermain, bisa juga melakukan grooming untuk hewan kesayangan kamu. Foto: Dok. Istimewa)

Konsep pets park

(New Pet Shop dengan luas lebih dari 1,500 m2 memiliki konsep dan suasana baru serta lokasi yang lebih luas melengkapi konsep pet shop sebelumnya dari Gajah Mada Plaza. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Bagi penyayang hewan peliharaan tempat ini mungkin menjadi salah satu 'surga' kala bertandang bersama. Membayangkan membawa anabul kamu ke tempat yang bisa untuk bermain sekaligus groomingnya adalah sebuah paket lengkap.Hal ini dilakukan oleh PT Lippo Malls Indonesia (LMI) yang melakukan renovasi dari dua mal yang dikelolanya, di mana salah satunya adalah Gajah Mada Plaza yang berlokasi di Jakarta Pusat. Pada Minggu, 1 April 2022 pukul 11.00 WIB telah dibuka New Pet Shop yang berlokasi di lantai 6, di tempat ini.Pembukaan New Pet Shop ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Henry Riady yang hadir mewakili PT Lippo Karawaci Tbk, Danny Crayton selaku Chief Marketing Officer PT Lippo Malls Indonesia, dan juga Andy Wijaya selaku Mall Director Gajah Mada Plaza dan juga beberapa tenant dari New Pet Shop.New Pet Shop dengan luas lebih dari 1,500 m2 ini memiliki konsep dan suasana baru serta lokasi yang lebih luas melengkapi konsep pet shop sebelumnya dari Gajah Mada Plaza, yang saat ini tengah melakukan renovasi pada keseluruhan mal yang diharapkan dapat selesai pada tahun 2023.New Pet Shop ini dirancang dengan konsep “Pets Park”, taman bermain untuk hewan peliharaan yang dihiasi dengan nuansa warna hijau dari ornamen dedaunan untuk menambah kenyamanan bagi pengunjung dan memberikan pengalaman terbaru dari New Pet Shop Gajah Mada Plaza. Selain itu juga, menyedikan juga fasilitas grooming seperti memandikan, menggunting bulu, dan lainnya.Selama pembukaan berlangsung, Gajah Mada Plaza telah mempersiapkan serangkaian kegiatan yang dapat diikuti oleh pengunjung, di antaranya pets exhibition dan animal feeding pada 1-10 April 2022, animal communicator consultation pada 1-3 April 2022.Selain itu ada juga ribbon cutting ceremonial pada 3 April 2022, reptile talkshow pada 9 April 2022, dan community gathering pada 10 April 2022.Selain itu, Gajah Mada Plaza juga telah menyiapkan beragam voucher menarik, seperti voucher dog snack gratis dan voucher grooming gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.Gajah Mada Plaza merupakan pilot project dari LMI dengan konsep greenship building yang dilengkapi dengan penggunaan high frequency (electronic) ballast/LED yang dapat menghasilkan daya lebih rendah daripada sistem konvensional, pemasangan kWh meter pada sistem air conditioning, lighting, socket-outlets dan sistem daya lainnya.Juga menyediakan water tap efficiency di mana sebanyak 80 persen kran air di area publik mal dapat secara otomatis berhenti, memasang instalasi econo drive pada eskalator yang dapat berhenti secara otomatis apabila tidak ada pengunjung.Andy Wijaya, Mall Director Gajah Mada Plaza menjelaskan, “New Pet Shop ini sejalan dengan renovasi gedung Gajah Mada Plaza yang akan tampil lebih modern dari penampilan Gajah Mada sebelumnya. Baik interior maupun eksterior akan kami lakukan perubahan untuk memberikan kesan tampilan yang mewah dan elegan.""Selain itu, kami juga akan melakukan re-konsep pada tenancy mix yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan pengunjung setia Gajah Mada Plaza agar Gajah Mada Plaza tetap menjadi tujuan yang ideal masyarakat Jakarta Pusat khususnya untuk belanja kebutuhan, berkumpul dengan kolega, kerabat, dan tentunya keluarga,” tambah Andy.Untuk mengunjungi New Pet Shop Gajah Mada Plaza, kamu dapat mengikuti arahan pada pamflet mal yang tersebar di beberapa titik.Bagi pengunjung yang membawa anjing trah kecil (dengan perkiraan berat 0-15 kg) dan kucing dapat masuk melalui lobby utama, lobby selatan, lobby utara, dan pintu parkir lantai SG, GF, serta lantai 1. Sedangkan bagi yang membawa anjing trah besar dapat masuk melalui pintu parkir lantai 6 pondium 10 A-6.