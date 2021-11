Kampanye #TakTerhentikanTukBerkilau, Dukung Perempuan Indonesia Berani Meraih Mimpi

(Sejumlah pembicara di acara Virtual Press Conference Sunsilk. Mulai dari atas Elviana Lim, Raisa Andriana, Inez Kristanti, dan Pretty Kusumaningrum Foto: Dok. Sunsilk)

(Febriani mahasiswi Magister Pendidikan Fisika dari FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, salah satu pemenang program mentorship Sunsilk. Foto: Dok. Sunsilk)

(yyy)

Di tengah banyaknya tantangan eksternal yang dihadapi perempuan muda Indonesia, Sunsilk secara konsisten memberikan inspirasi dan dukungan untuk membuka lebih banyak peluang melalui kampanye #TakTerhentikanTukBerkilau. Dalam kampanye ini, Sunsilk menggandeng sederet mitra berpengalaman untuk memberikan rangkaian kelas online maupun offline, serta hard skill maupun soft skill yang dibutuhkan dalam meraih mimpi.Elviana Lim, Senior Brand Manager Sunsilk, mengatakan menurut survei tahun 2021 terhadap perempuan muda di berbagai wilayah Indonesia, 60 persen dari mereka merasa tantangan terbesar dalam meraih mimpi berasal dari faktor keluarga dan tuntutan masyarakat. Bahkan, 89 persen merasa ekspektasi masyarakat terhadap sosok perempuan telah memengaruhi cara mereka membayangkan masa depan."Sejalan dengan brand purpose Sunsilk, yaitu ‘membuka lebih banyak peluang bagi perempuan muda Indonesia untuk meraih mimpi’, kami berharap dapat memberikan dukungan yang lebih holistik melalui kampanye terbaru kami,” terang Elvi dalam acara Virtual Press Conference Sunsilk, pada Senin, 22 November 2021.Inez Kristanti, M.Psi, seorang psikolog klinis yang memiliki kepedulian terhadap isu gender pun mengutarakan bahwa keinginan dan motivasi perempuan untuk mengaktualisasikan diri dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satunya dari bagaimana peran seorang perempuan disosialisasikan atau ditanamkan oleh orang-orang sekitarnya; apakah di lingkungan tersebut perempuan diharapkan untuk menjadi seseorang yang berdaya atau tidak.“Berbagai stigma terhadap perempuan pun masih ada di tengah masyarakat, sehingga beberapa perempuan bahkan tidak terpikir untuk memiliki mimpi, apalagi mewujudkannya,” jelas Inez.Berangkat dari seluruh fakta ini, Sunsilk melalui kampanye #TakTerhentikanTukBerkilau memberikan sebuah ekosistem bagi perempuan Indonesia untuk berkarya serta memaksimalkan potensi yang dimiliki.Untuk memberikan dukungan yang lebih holistik, kampanye #TakTerhentikanTukBerkilau terdiri dari tiga fase, yaitu:Mengawali kampanye dengan menghadirkan kisah nyata Satya Winnie, seorang travel journalist and explorer yang berhasil menjadi sosok yang tak terhentikan untuk terus berkilau dalam meraih mimpinya.Mengajak ribuan perempuan muda untuk berani menuliskan mimpi di https://www.sunsilk.co.id/tak-terhentikan-tuk-berkilau.html sebagai titik awal perjalanan mereka dalam meraihnya. Selain itu, Sunsilk menggandeng beberapa influencer sebagai role model bagi semua perempuan agar berani meraih mimpi, apa pun tantangannya.Bekerja sama dengan NGO global, Girl Rising, menyelenggarakan workshop ‘Kilaukan Mimpimu’ yang menjangkau 15.000 perempuan di Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, dan pesantren. Yang terbaru, Sunsilk bekerjasama dengan Skill Academy dari Ruangguru membekali perempuan Indonesia dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk meraih mimpi melalui https://sunsilk.skillacademy.com/.Raisa Andriana, selaku Brand Ambassador Sunsilk menyampaikan antusiasmenya menjadi bagian dari kampanye Sunsilk yang terus konsisten dan semakin tanggap menjawab berbagai tantangan yang dihadapi perempuan muda."Sejalan dengan kampanye terbarunya, aku juga sangat percaya akan pentingnya ekosistem yang terus memberikan support di sepanjang perjalanan kita meraih mimpi. Yuk, manfaatkan semua dukungan yang disediakan Sunsilk, dan terus percaya bahwa possibility is endless; we never know if we don’t dare to dream," pungkas Raisa.