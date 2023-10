Seru! Member 'Accor Live Limitless' Intimate Dinner Bareng Rossa Sebelum Konser

((Kiri-kanan) Endrian Hananto, Director of Operation Accor Indonesia dan P. Intan S. President Director of Inspire IDN dalam konferensi pers KarnavALL Musik Kalimantan yang dipersembahkan oleh Accor. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

Para tamu member Accor Live Limitless atau yang disebut dengan ALL, yaitu program loyalitas dari Accor menggelar intimate dinner bareng penyanyi Rossa di SkyHouse Rooftop lantai 17, Mercure Samarinda pada Jumat, 6 Oktober 023.Jelang konser Rossa yang bertajuk “Another Journey, The Beginning” yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 7 Oktober 2023 di Plenary Hall Sempaja, Samarinda pukul 7.30 malam."(Sebelumnya ke Sumatra dan daerah lain) dan kali ini memberanikan diri ke Samarinda dan alhamdulilah baru denger insyaallah tiketnya sudah 97 persen, mungkin besok juga udah sold out. Terima kasih banyak untuk semuanya temen-temen. Dan yang pasti sponsor yang udah men-support," buka Rossa di acara Intimate Dinner dengan member loyal ALL."Besok jadi kita ketemu lagi dong ya!" seru Rossa yang juga disambut meriah oleh member loyal ALL dan jajaran manajemen hotel Accor, yang nantinya bakal diberikan akses menonton gratis di konser Rossa.Tak hanya menonton gratis, loyal member ALL ini juga akan disajikan berbagai hidangan sebelum konser mulai di sebuah ruangan khusus member ALL yaitu All Lounge yang berlokasi di foyer plenary hall.Rossa juga memuji lokasinya menginap yaitu Mercure Samarinda, yang menyajikan aneka makanan mantap. "Udah lama banget saya enggak ke Samarinda. Jadi kali pertama kayaknya tinggal di sini (Mercure Samarinda). Seneng sih makanannya juga enak banget. Chef terima kasih banyak buat tim yang memasak hari ini," puji Rossa. "Ada yang dibungkus??" seloroh Rossa.Intimate dinner berjalan hangat Rossa serta member loyal ALL berbincang hangat serta berkesempatan berfoto satu per satu."Kami mengucapkan terima kasih kepada Inspire IDN selaku promotor konser Rossa 'Another Journey, The Beginning' yang sudah mempercayakan Accor melalui program ALL - Accor Live Limitless dengan hotel partner yaitu ibis dan Mercure Samarinda," ucap Endrian Hananto - Director of Operation Accor Indonesia dalam konferensi pers yang dilakukan sebelum intimate dinner."Bahkan tujuh hotel lainnya di wilayah Kalimantan yang ikut terlibat dalam terjadinya kolaborasi yang luar biasa ini sehingga kita menyebutnya sebagai KarnavALL Musik Kalimantan," tambah Endrian lagi.KarnavALL Musik Kalimantan jelas Endrian yaitu sebuah program yang menyuguhkan berbagai pengalaman yang ditawarkan oleh ALL - Accor Live Limitless kepada anggota baru ataupun anggota setia ALL di momen konser Rossa (kali ini).Penawaran eksklusif yang ada yaitu menginap di ibis dan Mercure Samarinda dan mendapatkan diskon spesial tiket Rossa- yang kali ini akan dilakukan di Plenary Hall Sempaja, Samarinda. Penawaran ini dapat dipesan langsung di aplikasi ALL.com Dan plus point-nya, kata Endrianto anggota Gold dan Diamond dari ALL yang mendapatkan undangan eksklusif akan menikmati intimate dinner bareng Rossa.Endrian Hananto juga menegaskan bahwa Rossa merupakan salah satu Diva Indonesia yang terbaik. "Rosa bukan artis sembarangan, Accor tidak mau salah pilih," kata Endrian."Rosa ini salah satu diva, Accor sangat selektif saat memilih aktris untuk kolaborasi," pungkas Endrian.