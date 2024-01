LSPR Institute Gelar Festival Teater ke-30, Sajikan 11 Pertunjukan

(ROS)

Jakarta: LSPR Communication & Business Institute kembali menggelar pertunjukan teater dalam rangkaian acara The 30th LSPR Theatre Festival, sebuah acara yang digelar untuk mengasah talenta mahasiswa/mahasiswi di bidang pertunjukan kesenian.The 30th LSPR Theatre Festival digelar secara offline di The Amani Palladium Theatre (Kampus LSPR Transpark Juanda Bekasi). Acara tersebut akan berlangsung pada 15-31 Januari 2024.Gelaran tahunan ini menampilkan pertunjukan dari mahasiswa/i tingkat pertama. Acara ini merupakan salah satu kurikulum untuk mengasah talenta mahasiswa/i di bidang pertunjukan kesenian. Mahasiswa/i tidak hanya berperan sebagai aktor, namun juga terlibat dalam proses pra-produksi dan pasca produksi sebuah pertunjukan seni. Hingga akhir 2023, LSPR telah berhasil menampilkan lebih dari 300 judul pertunjukan seni.Ada 11 kelas dari mahasiswa tahun pertama yang akan terlibat dalam acara The 30th LSPR Theatre Festival. Dari rangkaian The 30th LSPR Theatre Festival, 11 judul yang akan ditampilkan, di antaranya Unseen: The Musical, Phantasm, Attention The Musical, Karma, Bunga, Labyrinth, Day Into Night, Amore, Red Invitation, Enigma, dan Segoro Kidul."Pendidikan komunikasi melalui seni pertunjukan ini merupakan bagian dari ujian akhir semester untuk mahasiswa/i mata kuliah Introduction to Performing Arts Communication bagi Mahasiswa/i tahun pertama. Pada tahapan ini, Mahasiswa/i tahun pertama berharap bisa belajar mengapresiasi diri dalam dunia seni peran, serta lebih paham tentang bagaimana membuat suatu pertunjukan teater," ujar Dosen Pengampu mata kuliah Introduction to Performing Arts sekaligus Dekan Fakultas komunikasi, Mikhael Yulius Cobis, M.Si., M.M."Mata kuliah Introduction to Performing Arts Communication di LSPR memang banyak mengemas pembelajaran dalam bentuk project-based learning seperti ini. Dibuatnya pementasan teater yang dibangun atas kegiatan pembelajaran dan tugas akhir ini tidak hanya fokus pada hasil akhirnya saja, namun juga menekankan pada proses bagaimana mahasiswa dapat memecahkan masalahnya dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah proyek dengan optimal," lanjutnya.Mikhael juga menjelaskan, pendekatan ini membuat mahasiswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan berpartisipasi aktif dalam mengerjakan proyeknya sehingga mereka siap menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan."Sejak awal, gelaran kegiatan ini selalu menarik perhatian audiens, baik internal maupun eksternal LSPR. Pada tahun 2008 saat menggelar The 4th LSPR Theatre Festival, LSPR memecahkan rekor Produksi Teater Terpanjang dan menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Salah satu yang khas dalam kurikulum LSPR Institute adalah menyampaikan pesan komunikasi melalui seni pertunjukan," papar Mikhael.Adapun capaian dalam pembelajaran ini adalah melalui berbagai kegiatan akademik dengan pendekatan Student Centered Learning, dimana memfokuskan para Dosen dan Asisten Dosen dalam mendorong Mahasiswa memahami keilmuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap). Melalui model Project Based Learning, mahasiswa dilibatkan dalam merancang dan mengimplementasikan teori dan konsep yang telah dipelajari di dalam kelas," katanya.Theatre Festival yang ke-30 ini menjadi salah satu project sebagai hasil karya dan kreativitas mahasiswa yang patut dihargai. Kegiatan ini adalah upaya mereka dalam mengemas komunikasi melalui kegiatan pertunjukan dengan sentuhan seni dalam menyampaikan pesan kepada target audiens mereka."Adapun tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam berkarya, pengalaman dalam menciptakan konsep karya, pengalaman ber-estetika dan pengalaman untuk merasakan fungsi pendidikan seni bagi kehidupan dan bekerja dalam tim," jelas Mikhael.Sementara itu, Direktur teater Unseen: The Musical Maria Hana Licette De Gracias Jebarus mengungkapkan kebahagiaannya bisa menyutradarai produksi teater 'Unseen: The Musical'. Bukan hanya kehormatan luar biasa, ia juga merasa kesempatan menyutradarai teater ini sebagai perjalanan pertumbuhan yang dalam untuk kemampuannya di bidang pertunjukan seni ini."Produksi ini menandai debut saya di dunia penyutradaraan musikal, dan meskipun pengalaman saya mungkin terbatas, hal ini hanya menambah semangat saya," kata Maria.Maria tak memungkiri adanya berbagai kendala selama proses produksi. Namun, ia pun banyak mendapatkan hikmah dan pelajaran berharga dari kendala dan tantangan yang dihadapi."Dalam perjalanan ajaib ini, setiap individu yang terlibat telah memberi saya pelajaran yang sangat berharga, dan bersama-sama, kami telah berbagi kegembiraan dan kebahagiaan. kesedihan. Perjalanan ajaib ini telah melahirkan keluarga baru yang mempesona," ucap Maria."Sebagai perwakilan tim produksi, kami menciptakan karya produksi ini bukan semata-mata untuk diri kami sendiri, tetapi sebagai hadiah kami kepada dunia. Biarkan itu menjadi mercusuar, mengingatkan semua orang akan keajaiban menakjubkan yang ada di dalam diri kita semua untuk mengikuti kata hati kita. Jangan biarkan passion Anda tidak terlihat, tapi jadikanlah terlihat!" tutupnya.Pada festival ini, setiap kelas yang tergabung dalam The 30th LSPR Theatre Festival akan berkesempatan untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan penilaian dewan juri selamat festival ini berlangsung pada Awarding Ceremony. Salah satunya, kelas COMM27-1TP yang akan menampilkan pertunjukan seni teater bertajuk Unseen: The Musical.Pertunjukan teater Unseen: The Musical akan dipentaskan di The Amani Palladium Theater, LSPR Transpark, Bekasi mulai pukul 19.00 sampai 20.30 WIB, Senin, 15 Januari 2024. Pertunjukan teater ini siap menghibur 300 penonton yang akan hadir.Dalam penjualan tiket, panitia acara akan menyediakan dan melakukan promosi penjualan melalui Google Formulir. Bagi yang tertarik untuk menyaksikan teater, Anda bisa mengecek informasi dan melakukan pendaftaran yang sudah dibuka pada 15 Desember 2023 melalui link ini