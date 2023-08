'Prosa Gerilya', Buku Penghormatan untuk Sang Legenda, I Gusti Ngurah Rai

(Peluncuran buku ‘Prosa Gerilya’ dihadiri oleh penulis terkenal Dee Lestari dan penyiar Frischa Aswarani. Foto: Dok. Istimewa)

Dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI , The Apurva Kempinski Bali menggelar acara spesial tribut untuk sang legenda Bali, I Gusti Ngurah Rai.Sebagai bagian dari Powerful Indonesia Festival, acara bertajuk "Penghargaan Kepada I Gusti Ngurah Rai" ini menjadi saksi peluncuran buku "Prosa Gerilya" karya Andre Syahreza.Buku ini menampilkan spirit kepahlawanan I Gusti Ngurah Rai dan merayakan kontribusinya yang tak ternilai dalam sejarah kebanggaan masyarakat Bali. Selain itu, juga buku ini juga menggali kehidupan dan kontribusi I Gusti Ngurah Rai, menangkap esensi dari komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap sejarah Bali.Melalui narasi yang sederhana namun mendalam, "Prosa Gerilya" menyoroti perjalanan heroik sang pahlawan dengan semangat tanpa padam tetap menginspirasi banyak generasi."Ketika saya merefleksikan profil I Gusti Ngurah Rai yang begitu luar biasa serta dengan semangat yang tak lekang oleh waktu, saya sangat tersentuh oleh dedikasi beliau yang tak tergoyahkan untuk bangsa kita tercinta, Indonesia. Kisah-kisah dari tokoh-tokoh yang bersinar seperti ini sangat penting untuk diulas, sebagai penunjuk dan penerang perjalanan generasi kita saat ini dan yang akan datang," ungkap Andre.Vincent Guironnet, General Manager The Apurva Kempinski Bali menambahkan "Tidak hanya perayaan tokoh heroik dalam sejarah Bali, acara ini adalah refleksi semangat kolaborasi, pelestarian budaya, dan pemberdayaan yang menjadi inti dari core value yang kami anut di The Apurva Kempinski Bali."Seperti diketahui, kampanye 2023 dari The Apurva Kempinski Bali, "Powerful Indonesia" mempromosikan sisi keunikan, kehebatan dan kebanggaan Indonesia, yang berfokus pada kolaborasi lintas generasi mengedepankan karya anak bangsa.Serta, pengalaman untuk para tamu yang menitikberatkan pada keberagaman budaya, program leadership dan pemberdayaan dengan institusi pendidikan nasional. Juga, aktivasi sustainability di segala lini, serta ruang terbuka untuk berkolaborasi bersama rekan penyandang disabilitas.