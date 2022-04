Jangan Anggap Sepele, Mangkuk Anjing pun Bisa Pengaruhi Kesehatan!

(Para ahli mengatakan piring makanan hewan memiliki peringkat tinggi di antara benda-benda rumah tangga yang paling terkontaminasi. Untuk itu bersihkan secara berkala tempat makanan hewan peliharaanmu ini. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Saat memelihara binatang , anjing misalnya, tentu kita akan memberinya makan. Namun, cara kita memberi makan, menyimpan makanannya, bahkan mencuci tempat makannya bisa memiliki konsekuensi kesehatan yang negatif, baik bagi manusia ataupun hewan.Melansir dari laman CNN, para peneliti melakukan kepada 50 pemilik (dari total 68 anjing) berpartisipasi dalam percobaan kontaminasi mangkuk selama 8 hari. Para penulis menyeka mangkuk untuk populasi bakteri.Kemudian membagi pemilik menjadi tiga kelompok. Grup A mengikuti tips FDA, termasuk mencuci tangan mereka sebelum dan sesudah menangani makanan hewan, tidak menggunakan mangkuk untuk menyendok makanan, mencuci mangkuk dan peralatan menyendok dengan sabun dan air panas setelah digunakan, membuang makanan yang tidak dimakan dengan cara yang ditentukan, dan menyimpan makanan hewan kering di dalam tas aslinya.Grup B harus mengikuti tips penanganan makanan FDA untuk hewan peliharaan dan manusia, yang juga mengharuskan cuci tangan setidaknya selama 20 detik dengan sabun dan air hangat; mengikis makanan dari piring sebelum dicuci; mencuci piring dengan sabun dan air yang lebih panas dari 71 derajat Celsius selama minimal 30 detik.Selain itu juga mengeringkan secara menyeluruh dengan handuk bersih, atau menggunakan mesin pencuci piring bersertifikat National Sanitation Foundation untuk mencuci dan mengeringkan.Grup C tidak diberi instruksi apa pun tetapi diberitahu kapan swabbing kedua akan dilakukan. Praktik yang diikuti oleh kelompok A dan B menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kontaminasi hidangan makanan, dibandingkan dengan Kelompok C, studi tersebut menemukan.Piring yang dicuci dengan air panas atau mesin pencuci piring mengalami penurunan 1,5 unit pada skala kontaminasi dibandingkan dengan yang dicuci dengan air dingin atau suam-suam kuku."Pedoman pembersihan dan sanitasi makanan manusia dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS didasarkan pada pencapaian pengurangan lima log dalam jumlah bakteri," tulis para penulis.Pengurangan 1,5-log sama dengan pengurangan 90 - 99 persen pada mikroorganisme; pengurangan 5 log berarti 99,999 persen mikroorganisme telah terbunuh.Kontaminasi mangkuk di Grup C meningkat di antara swabbing. Tak satu pun dari pemilik Grup C mencuci mangkuk anjing mereka dalam delapan hari sejak mengumpulkan sampel bakteri pertama. Padahal mereka sudah sadar dengan pedoman FDA. Artinya, kesadaran akan rekomendasi saat ini saja tidak cukup.Perlu diketahui, banyak wabah penyakit di antara manusia setelah terpapar makanan anjing yang terkontaminasi E. coli dan salmonella, yang lebih mungkin terjadi pada makanan mentah komersial dan buatan sendiri.Para penulis mengatakan piring makanan hewan memiliki peringkat tinggi di antara benda-benda rumah tangga yang paling terkontaminasi, kadang-kadang bahkan memiliki banyak bakteri yang dekat dengan toilet, menurut penelitian yang diterbitkan selama 15 tahun terakhir.