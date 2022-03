The Happiness Project Ajak Keluarga Indonesia Terapkan 5 Kunci Kebahagiaan

(5 kunci kebahagiaan The Happiness Project Wall's. Foto: Dok. Unilever Indonesia)

(yyy)

Memperingati Hari Kebahagiaan Sedunia 2022 , Wall’s, merek es krim milik PT Unilever Indonesia Tbk meluncurkan ' The Happiness Project' pada Jumat, 18 Maret 2022. Program yang ditujukan untuk mengedukasi pentingnya memahami arti kebahagiaan ini menargetkan anak- anak usia 8 - 14 tahun menerapkan 5 kunci kebahagiaan di dalam tumbuh kembang anak.Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Personal Growth ditemukan bahwa, aspek-aspek yang berkontribusi terhadap kebahagiaan seseorang meliputi; 90,4 persen memiliki rumah bagus, 83 persen kekayaan finansial, dan 66,2 persen prestasi akademik maupun profesional.“Melalui The Happiness Project, Wall’s ingin mendefinisikan ulang pemahaman akan arti kebahagiaan yang memiliki manfaat positif jika diterapkan dan dibangun sejak dini. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru menjadi sangat krusial sebagai pendidik dalam proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak,” tutur Bernardus Rendita Kusumo, Senior Brand Manager Wall’s pada acara peluncuran virtual The Happiness Project, pada Kamis, 18 Maret 2022.The Happiness Project mengusung lima kunci kebahagiaan yang menjadi acuan untuk membangun kebahagiaan yaitu; Berteman, Bergerak, Bersyukur, Berbuat Baik, dan Berkreasi. Nantinya kunci kebahagiaan ini akan diimplementasikan ke dalam lima modul yaitu Menemukan Kebahagiaan, #SemuaJadiHappy Challenge, Merancang Happiness Project, Duta Happiness, dan #SemuaJadiHappy Festival.Sepanjang tahun 2022, Wall’s akan menjangkau 100.000 anak Indonesia untuk berpartisipasi dalam program ini. Nantinya para guru akan dibekali dengan pelatihan modul sehingga dapat diimplementasikan kepada anak-anak di sekolah (train the trainers). Dalam The Happiness Project, Wall’s bermitra dengan rekan global Project Everyone, serta didukung oleh Personal Growth dan LSM Bina Masyarakat Peduli.“Masyarakat dapat turut berpartisipasi di The Happiness Project dengan mengakses tautan http://www.thehappinessprojectid.com/. Mari bersama kita maknai kebahagiaan sesungguhnya dan mewujudkan Indonesia yang lebih happy,” tutup Rendi.