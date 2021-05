(ROS)

Jakarta: Darahkubiru kembali berkolaborasi dengan TEAMUP mengadakan event Wall Online Fades. Event ini diselenggarakan pada 19 hingga 31 Mei 2021, ditayangkan secara live diWall Online Fades merupakan sebuah transformasi digital kedua dari ajang Wall of Fades yang secara konsisten sukses diselenggarakan oleh Darahkubiru selama 12 tahun terakhir.Wall of Fades merupakan event pameran sekaligus marketplace bagi para brand lokal Indonesia, baik brand-brand besar yang sudah ternama maupun deretan brand baru yang siap sukses dari kerja keras. Visi dan misinya untuk memberikan edukasi mengenai denim dan juga mengenalkan industri kreatif lokal kepada masyarakat luas.Sementara itu, Wall Online Fades juga ingin mengenalkan berbagai produk kreatif asli Indonesia yang berkualitas dan mempunyai pasar yang baik melalui kurasi yang ketat oleh team Darahkubiru dan TEAMUP.Hal ini bertujuan agar masyarakat Indonesia bangga akan hasil karya anak bangsa. Lalu membeli dan membantu produk kreatif Indonesia untuk berjaya di negeri sendiri.Dengan demikian, pelaku industri kreatif bersama dengan masyarakat dapat menaikkan standar kualitas produk lokal agar semakin berkelas."Kami, setiap acara Wall Of Fades selalu melakukan kurasi yang ketat untuk para tenant yang ingin bergabung. Pada tahun ini, ada 100-an brand lokal yang ikut di Wall Online Fades 2021. Hal ini menunjukan bahwa minat pelaku industri kreatif masih tinggi walau di masa pandemi," ujar Ketua Panitia Wall Online Fades 2021 Ahmad Romero, dikutip keterangan tertulis, Selasa, 19 Mei 2021.Wall Online Fades tidak hanya fokus kepada pecinta denim saja, tapi juga para pelaku industri kreatif yang sedang membangun bisnisnya dengan mental optimis tapi juga realistis.Dengan konten-konten yang disajikan, diharapkan para pelaku bisnis tetap percaya diri dan memiliki keyakinan untuk berhasil selama masa pandemi ini.Brand-brand lokal besar seperti Oldblue Co., Bluesville dan Jackhammer Co. akan menjadi line-up tetap dari Wall ONLINE Fades 2021.Dilanjutkan dengan talkshow dan workshop yang akan dihadiri oleh berbagai figur inspiratif, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Business Partnership Shopee Daniel Minardi, dan Perwakilan dari Tik Tok Indonesia Jessica Ngadimin.Event ini juga akan dimeriahkan oleh banyak musisi Indonesia, seperti Kenny Gabriel - The Playground, Waltz Dialog, dan Jangar.Keseluruhan rangkaian event tersebut diadakan dan dapat disaksikan di website resmi dari Wall Online Fades 2021, yaitu. Selain itu, akan ada marketplace yang akan dilakukan di Shopee sebagai official e-commerce partner.