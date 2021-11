3 Langkah Sederhana untuk Gaya Hidup Ramah Lingkungan

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Berbagai efek dari limbah memengaruhi separuh dampak terhadap lingkungan. Untuk itu dibutuhkan kehadiran sebuah kebiasaan baik, seperti yang dilakukan SIG dan KARA untuk mengajak masyarakat Indonesia menerapkan kampanye #PilahBilasLipat.



Sejak 2007, SIG telah bekerja sama dengan KARA untuk menyediakan sistem solusi dan kemasan. Pada kesempatan kali ini, SIG dan KARA ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk memulai kebiasaan baik #PilahBilasLipat.



"Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, SIG telah menjalankan berbagai inisiatif yang mendukung Way Beyond Good. Komitmen kami untuk menjadi perusahaan net positive, di mana kami berusaha untuk mengurangi separuh dampak terhadap lingkungan dan memberi dua kali lipat lebih banyak manfaat bagi masyarakat di tahun 2030," ujar Noer Wellington, Head of Market Indonesia, Malaysia, and Philippines, SIG Combibloc Indonesia.



"Dengan komitmen Way Beyond Good, SIG juga memiliki misi untuk menyediakan kemasan paling sustainable di pasar, di mana semua bahan mentah yang kami gunakan berasal dari sumber bersertifikasi dan bertanggung jawab," terang Wellington Dalam sesi bincang-bincang di acara media.



Berbagai kegiatan Way Beyond Good telah dijalankan SIG di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, dan kali ini SIG bersama KARA yang merupakan salah satu partner lama, ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk memulai kebiasaan baik, dimulai dari rumah.



"SIG dan KARA mengumumkan dimulainya kampanye #PilahBilasLipat, sebuah kampanye yang mengajak keluarga-keluarga Indonesia untuk memulai hidup yang lebih ramah lingkungan dengan tiga langkah sederhana," terang Wellington.



Tiga langkah sederhana yang dimaksud adalah:



1. Pilah kemasan karton bekas dari sampah lainnya.



2. Bilas kemasan karton bekas.



3. Lipat kemasan karton bekas sebelum dikumpulkan untuk didaur ulang.



"Setelah memilah, membilas dan melipat kemasan bekas tersebut, kumpulkan di drop point kemasan bekas atau di aplikasi daur ulang sampah seperti Duitin,” lanjut Noer Wellington.



Salah satu inisiatif yang dijalankan SIG dan KARA adalah kompetisi di Instagram yang mengajak keluarga Indonesia untuk memulai kebiasaan baik #PilahBilasLipat di rumah. Mekanisme kompetisi tersebut dapat dilihat di akun Instagram @SIG.ID.WayBeyondGood dan @KaraSantan.ID.



“Memiliki misi yang sama terhadap sustainability, KARA telah bekerja sama dengan SIG sejak 2007. Kami sangat menghargai kerja sama baik ini dan mendukung SIG dalam mewujudkan komitmen Way Beyond Good di Indonesia,” ujar Martin Jimi, Commercial Director PT Kara Santan Pertama.



SIG selama ini telah menyediakan kemasan ramah lingkungan untuk KARA, yang sesuai dengan misi untuk menjadi perusahaan yang sustainable.



"Kali ini, bentuk kerja sama kami adalah mengedukasi keluarga Indonesia seputar menjalani gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dimulai dengan kebiasaan baik #PilahBilasLipat yang dapat dilakukan dari rumah dan menjadi langkah pertama untuk mendaur ulang kemasan karton bekas," pungkasnya.

