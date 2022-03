Mudahkan #GenerasiPilahPlastik, Rinso X Anteraja Fasilitasi Jemput Antar Sampah Terpilah

(Acara Webinar Unilever Indonesia Rinso Ajak Masyarakat Menjadi #GenerasiPilahPlastik Bersama Anteraja. Foto: Dok. Unilever)

Seiring jumlah sampah nasional yang terus meningkat (68,5 juta ton per 2021), Pemerintah menetapkan target kapasitas pengelolaan sampah 100 persen hingga 2025.Menurut, Hana Nur Auliana, Head of Communication and Engagement Waste4Change, Indonesia masih dalam tahap membangun sistem ataupun teknologi persampahan yang ideal. Hingga saat ini penanganan sampah masih menggunakan cara konvensional yaitu kumpul-angkut-buang dengan kondisi sampah tercampur.Dengan tingkat kesadaran masyarakat memilah sampah yang juga masih terbilang masih rendah, di mana 81 persen sampah di Indonesia masih berakhir dalam keadaan belum terpilah. Kolaborasi antar pihak dalam mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap persoalan sampah menjadi hal yang sangat perlu digalakkan.Untuk itu, Rinso brand dari PT Unilever Indonesia, Tbk., menggandeng Anteraja untuk menyebarluaskan ajakan bagi masyarakat guna menjadi #GenerasiPilahPlastik . Generasi yang lebih peduli lingkungan dan bijak menangani kemasan yang mereka gunakan, terutama kemasan plastik. Kerja sama ini memfasilitasi masyarakat untuk mengirimkan sampah yang sudah mereka pilah ke Bank Sampah tanpa adanya pungutan biaya.Erfan Hidayat, Head of Fabric Care Unilever Indonesia mengungkapkan sejalan dengan salah satu strategi ‘The Unilever Compass’ yaitu membangun planet yang lebih lestari, Rinso terus mengajak masyarakat menjaga alam Indonesia agar bersih dan tidak tercemari sampah sekaligus mendorong para orang tua agar mengedukasi anak sedari dini untuk berbuat kebaikan tanpa takut kotor."Kali ini, Rinso mengajak masyarakat menjadi #GenerasiPilahPlastik dengan melakukan pilah sampah dari rumah guna memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat maupun lingkungan," jelas Erfan dalam acara Webinar Unilever Indonesia Rinso Ajak Masyarakat Menjadi #GenerasiPilahPlastik Bersama Anteraja, pada Selasa, 15 Maret 2022."Di tengah pandemi yang penuh keterbatasan, bersama Rinso kami ingin mempermudah masyarakat untuk turut berperan menjadi bagian dari #GenerasiPilahPlastik. Sayangi lingkungan, tanpa repot keluar rumah," kata Leonardus Ramba, Head of Marketing Anteraja.Layanan jemput antar sampah kerja sama Rinso dan Anteraja dapat diakses dengan mengisi formulir di situs http://rinsogenerasipilahplastik.com/.Adapun kemudahan yang akan didapatkan konsumen adalah gratis ongkos kirim; SATRIA (kurir) akan melakukan penjemputan tanpa syarat untuk Paket Recycle (plastic waste)Paket akan dijemput dan diantar ke Bank Sampah, tanpa minimum jumlah paket.Program jemput sampah gratis yang mencakup 10 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara) ini akan berlangsung selama Maret hingga akhir Mei 2022.