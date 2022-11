EUDGH 2022, Ajak Generasi Muda Beri Kebaikan untuk Lingkungan dan Masyarakat

(Kristy, para mentor inspiratif

Every U Does Good 2022 dan alumni program EUDGH tahun lalu. Foto: Dok. Istimewa)

Masih dalam semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda, PT Unilever Indonesia , Tbk. kembali meluncurkan program “ Every U Does Good Heroes 2022 ” untuk mengajak lebih banyak generasi muda Indonesia membawa perubahan bagi lingkungan dan masyarakat.Melanjutkan kesuksesan tahun lalu, program ini merupakan bagian dari kampanye tahunan Unilever global yaitu Every U Does Good (EUDG) guna mengajak masyarakat berbuat baik dengan cara-cara yang sederhana. Salah satunya dengan memilih brand yang baik dan memberikan manfaat positif bagi diri, keluarga, dan masyarakat Indonesia.Menurut Kristy Nelwan, Head of Communication PT Unilever Indonesia, Tbk, kampanye ini sejalan dengan perkembangan perilaku konsumen, khususnya para milenial dan Gen-Z, yang semakin peduli terhadap isu lingkungan dan sosial, salah satunya terlihat dari preferensi mereka dalam memilih produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.Pada Indonesia Millennial and Gen-Z Report 2022 yang dirilis September 2022 lalu memperlihatkan bahwa 67 persen milenial dan 66 persen Gen-Z bersedia mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan produk dan layanan yang memiliki dampak baik untuk lingkungan.Selain itu, studi Databoks pada September 2022 juga menunjukkan bahwa 36,2 persen milenial dan Gen-Z mulai melirik brand atau produk yang peduli pada lingkungan sosial."Sinergi antara brand dan orang-orang dengan purpose yang kuat akan bisa membawa perubahan yang baik bagi masyarakat dan lingkungan dalam skala yang lebih besar. Oleh karena itu, melalui “Every U Does Good Heroes” kami ingin melahirkan sociopreneurs masa depan yang piawai menggunakan berbagai perspektif bisnis dalam mengatasi masalah dan mendorong dampak positif bagi lingkungan dan sosial," jelas Kristy.Pada pelaksanaan perdananya tahun lalu, program ini telah menjangkau ratusan anak muda yang memiliki ide, gerakan ataupun program yang luar biasa. Keunikan program EUDGH adalah bahwa kesepuluh heroes terbaik bukan hanya mendapatkan micro grant dari Unilever Indonesia, tapi juga pendampingan berkelanjutan dari para mentor berpengalaman. Dengan demikian, para heroes dapat menempa kemampuan untuk menjawab tantangan dan peluang dalam memperluas skala gerakan atau program mereka.Salah satunya Diva Asnawi dengan program KONEKIN (Project BISA). Setelah menjadi salah satu pemenang program ‘Every U Does Good Heroes 2021”, ia mengikuti kegiatan coaching secara intensif dengan mentor, Nicky Clara."Selain memberikan banyak masukan dalam untuk mengembangkan project BISA, Mbak Nicky akhirnya juga terlibat sebagai salah satu narator dalam penggarapan video cerita aksesibel yang kami buat menggunakan audio dan Bahasa Isyarat. Akses untuk menambah pengetahuan dan berkolaborasi seperti inilah yang menjadikan program ‘Every U Does Good Heroes’ begitu berkesan," tutup Diva.