Resmi! Sambal Bakar Indonesia Kantongi Sertifikat Halal MUI

Setelah berdiri pada Juli 2022 lalu, Restoran Sambal Bakar Indonesia kini resmi mendapatkan sertifikat Halal. Seremonial penyematan logo halal tersebut dilaksanakan pada Jumat (8/12/2023), di restoran Sambal Bakar Indonesia, Pondok Ranji, Tangerang Selatan.Dengan telah dikantonginya logo halal MUI tersebut, Sambal Bakar Indonesia ingin menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan kuliner berkualitas dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.Sambal Bakar Indonesia didirikan dan dikembangkan oleh sekelompok anak muda kreatif yaitu Richard Theodore selaku Chief Executive Officer Sambal Bakar Indonesia, Benjamin Master Adhisurya selaku Director Of Corporate Communication & Relations, Bara Al Azis selaku Director of Operation and Production, dan Renaldo Akhira selaku Director of Marketing and Branding, serta Faraz Nazari selaku Director of Building and Maintenance.Di usianya yang baru menginjak 1,5 tahun, popularitas Sambal Bakal Indonesia terus mencuat bahkan telah menjadi salah satu lokasi kuliner favorit masyarakat Indonesia.Apalagi, restoran ini menghadirkan berbagai makanan khas Indonesia yang banyak digemari, mulai dari Sambak Ayam, Sambak Lele, Sambak Kulit, Sambak Telur Barendo, Sambak Paru, es timun serut, es lidah buaya, es pisang ijo, dan berbagai menu lainnya yang menggugah selera.Selain itu, Sambal Bakar Indonesia juga menyediakan tiga jenis sambal yang dibakar dengan cita rasa berbeda, yakni Sambal Bakka (Sambal Tomat), Sambal Barra (Sambal Bawang), dan yang terakhir adalah Sambal Gajja (Sambal Hijau).Tak hanya menghadirkan beragam menu makanan yang nikmat dengan penyajian yang unik dan harga terjangkau, Sambal Bakar Indonesia kini telah resmi mendapatkan sertifikat Halal MUI.Adanya sertifikat dan pencantuman logo halal memang menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat Indonesia saat membeli makanan dan minuman. Hal ini sejalan pula dengan laporan dari perusahaan riset pasar Populix yang bertajuk “Insights and Customer Perspective of Halal Industry in Indonesia”.Survei tersebut menemukan bahwa 93 persen responden mengatakan pencantuman logo halal pada produk makanan merupakan hal yang sangat penting ketika membeli sebuah produk. Di mana, 75 persen konsumen akan merasa aman dan merasa adanya jaminan kualitas mutu ketika membeli produk berlogo halal (63 persen).Pemerintah melalui Kementerian Agama juga telah menetapkan per tanggal 17 Oktober 2024, seluruh produk terutama makanan dan minuman harus sudah memiliki sertifikat halal.Director Of Corporate Communication & Relations Restoran Sambal Bakar Indonesia, Benjamin Master Adhisurya (akrab disapa Iben Ma) mengatakan dengan telah ditetapkan 100 persen halal, dia optimistis Sambal Bakar Indonesia dapat terus berkembang dan semakin dipercaya oleh konsumen, tidak hanya di Indonesia tetapi juga hingga mancanegara."Merespons kebutuhan pelanggan dan dilandaskan komitmen, kami akhirnya bisa mendapatkan sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini menjadi simbol integritas komitmen kami untuk selalu memberikan makanan berkualitas serta pelayanan dan kepuasan terbaik kepada pelanggan," jelas Iben dalam konfrensi pers peresmian logo HALAL Sambal Bakar Indonesia, Jumat (8/12/2023).Meskipun harga menu yang ditawarkan relatif ramah di kantong, tetapi pihaknya memastikan seluruh proses produksi di Sambal Bakar Indonesia selalu memperhatikan nilai kebersihan, termasuk food safety, dan food quality yang secara pabrikan menggunakan teknologi tinggi.Sementara itu, Bara Al Azis, Director Of Operational & Production Sambal Bakar Indonesia menyebut pihaknya telah memenuhi syarat mendapatkan logo Halal dari MUI. Tak hanya dari segi bahan makanan, tetapi mulai dari suplier, cara pengolahan, alat yang digunakan, hingga nama menu di Sambal Bakar Indonesia semuanya sudah lulus verifikasi Halal MUI.Menurutnya, untuk mendapatkan sertifikat halal tidaklah mudah apalagi Sambal Bakar Indonesia memiliki Central Kitchen dengan banyak cabang dan berbagai variasi menu. Di mana masing-masing cabang dan variasi menu tersebut harus dipastikan seluruh prosesnya memenuhi ketentuan halal."Jadi sangat tidak mudah untuk mendapatkan ini, bahkan kami telah menyiapkan tim sukses halal yang sudah bekerja keras dalam 3 bulan ini karena komitmen kami tinggi untuk memberikan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Alhamdulillah, kini kami telah mendapatkan sertifikasi tersebut dari Majelis Ulama Indonesia," tuturnya.Hingga saat ini, Sambal Bakar Indonesia telah memiliki 19 outlet dan akan segera menambah sejumlah outlet lagi di berbagai kota di Indonesia. Nantinya, seluruh gerai Sambal Bakar Indonesia akan dicantumkan logo halal.Dengan telah dikantonginya sertifikat halal dari MUI, Iben memastikan pihaknya akan terus berinovasi baik dari proses pembuatan, cara penyajian, pelayanan, hingga menghadirkan kuliner berkualitas dan berbagai produk pendukung lainnya yang dibutuhkan masyarakat."Kami memastikan kualitas Sambal Bakar Indonesia akan semakin meningkat sehingga bisa menjadi one stop solution makanan nusantara bagi seluruh masyrakat Indonesia. Daripada bingung cari kuliner nusantara yang terjamin, #SambakinAjaYangPasti," tutupnya.