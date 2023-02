Menjunjung Tinggi Inklusivitas, Mattel Hadirkan Boneka Barbie dengan Kondisi Skoliosis

(yyy)

Respek tertinggi patut diperoleh Mattel karena telah membawa inklusivitas ke tingkat yang benar-benar baru. Pasalnya, perusahaan mainan terbesar Amerika ini baru saja meluncurkan boneka Barbie edisi terbaru bernama Chelsea dengan kondisi kelainan tulang belakang (skoliosis).Berjasama dengan ahli bedah saraf dan spesialis gangguan tulang belakang kompleks anak-anak, Dr Luke Macyszyn, Mattel membuat produk yang menampilkan tulang belakang melengkung dan penyangga punggung yang dapat dilepas.Mainan berukuran 6 inci itu mengenakan gaun merah muda dengan motif petir kuning dan bintang putih. Boneka Chelsea dilengkapi dengan penyangga punggung yang dapat dilepas dengan mudah dengan menarik "tali".Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterwakilan dengan menormalkan skoliosis di antara anak-anak. Melansir dari Pure Wow, lebih dari 100.000 anak AS didiagnosis skoliosis setiap tahunnya. Boneka baru ini adalah salah satu dari sekian banyak boneka yang termasuk dalam rangkaian Barbie's Chelsea, yang merayakan inklusi atau keberagaman.Dr. Macyszyn mengungkapkan sebagai ahli bedah saraf yang berfokus pada gangguan tulang belakang yang kompleks, dirinya merasa terhormat untuk bekerja dengan Barbie dalam pengembangan boneka Chelsea dengan skoliosis dan memastikan keakuratan bentuk dan keselarasan tulang belakangnya."Boneka ini adalah contoh representasi yang luar biasa untuk anak kecil dan remaja yang telah didiagnosis menderita skoliosis atau mengenakan penyangga punggung, dan saya berharap dapat melihatnya di jajaran rak boneka-boneka Barbie lainnya," tutur Dr. Macyszyn.Sementara, dalam sebuah pernyataan, Lisa McKnight, Vice President and Global Head of Barbie and Dolls Mattel menjelaskan inspirasi di balik boneka baru tersebut. "Kami percaya pada kekuatan representasi dan berkomitmen untuk menciptakan boneka dalam berbagai penampilan sehingga anak-anak dapat melihat diri mereka sendiri dalam Barbiedan sekarang dalam barisan untuk merayakan adik perempuan Barbie, Chelsea," katanya.McKnight menambahkan "Kami bangga meluncurkan boneka Chelsea pertama dengan penyangga punggung yang dapat dilepas untuk terus menjadi lebih mencerminkan dunia yang dilihat anak-anak di sekitar mereka. Lini produk Chelsea kami menyediakan jauh lebih banyak cara untuk memicu penceritaan, sambil memberi anak-anak cara untuk mengembangkan empati dan keterampilan pemrosesan sosial mereka melalui permainan boneka," ungkapnya.Boneka Barbie Chelsea dengan skoliosis ini dijual seharga $8 atau setara Rp121 ribu dan dapat dibeli secara online di Amazon, Target maupun Walmart.