Upaya Berikan Dukungan Semangat untuk Penyintas Kanker

Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center (MRCCC) Siloam Hospitals Semanggi kembali menggelar ajang Run for Hope 2023. Acara ini bakal dilaksanakan pada Minggu, 15 Oktober 2023 di Senayan Park, Jakarta.Event Fun Run 5K tahunan ini bertujuan untuk memperingati Breast Cancer Awareness Month. Melalui acara ini diharapkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap Kanker Payudara semakin meningkat."Kami mengajak seluruh stakeholder untuk memberikan dukungan kepada penyintas kanker khususnya kanker payudara dengan turut serta dalam kegiatan Run For Hope 2023," kata dr. Adityawati Ganggaiswari, M.Biomed.,MARS selaku Hospital Director.Acara ini dikemas dengan berbagai aktivitas seru seperti 5 sense of experience dan dimeriahkan oleh berbagai penampilan band. Tiket akan dijual sampai tanggal 5 Oktober 2023 di laman www.mrcccrunforhope.com"Berlokasi strategis di pusat kota Jakarta, MRCCC Siloam Hospitals Semanggi merupakan rumah sakit swasta pertama di Indonesia yang menyediakan pelayanan untuk menangani berbagai macam penyakit kanker mulai deteksi dini, bedah dan terapi, hingga perawatan paliatif," ujarnya.Hadir dengan suasana modern dan nyaman, MRCCC Siloam Hospitals Semanggi didukung dokter spesialis bedah onkologi dan subspesialis onkologi. Tenaga medis kompeten dan berpengalaman dihadirkan demi upaya penyelamatan dan pemulihan pasien."Dukungan Anda sangat berarti bagi para penyintas kanker maupun penderita kanker yang sedang dalam masa pengobatan," tutupnya.