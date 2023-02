Jalani Konsep Sustainable, Hotel di Bali Ini Hadirkan Kendaraan Listrik dan Hub Pengisi Daya Panel Surya

(yyy)

The Apurva Kempinski Bali sekali lagi mengambil langkah menuju pariwasata berkelanjutan. Tuan rumah Indonesia Presidensi G20 2022 ini berkolaborasi dengan brand sustainable ternama di Indonesia dalam pengoperasian ‘Kendaraan Listrik dan Hub Pengisi Daya Panel Surya’.Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan opsi yang lebih ramah lingkungan bagi para tamu. Sehingga, tamu yang menginap di resor ini dapat menggunakan kendaraan listrik Nissan yaitu Nissan LEAF, dan turut serta dalam mengurangi jejak karbon saat berwisata menjelajahi kawasan Nusa Dua dan objek wisata di sekitarnya.Melengkapi program electric vehicle ini, The Apurva Kempinski Bali juga turut membangun hub pengisi daya panel surya, menjadikannya satu- satunya resor di Bali yang mengaplikasikan aktivasi 'Kendaraan Listrik dan Hub Pengisi Daya Panel Surya’ secara komprehensif.Di program electric vehicle ini, Dicky Fambrian selaku Head of Marketing Nissan Bali, mengatakan Nissan memiliki visi jangka panjang dalam mengurangi emisi karbon dan menyediakan teknologi kendaraan listrik yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.Sementara, kerja sama Hub Pengisian Panel Surya dengan Bank Central Asia dan Danone Indonesia meningkatkan kemitraan di level yang berbeda. Bank Central Asia yang diwakili oleh Stella Novianty selaku Assistant Vice President berkomitmen untuk melanjutkan misi dari Sustainable Development Goals Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah untuk meneruskan gerakan ini."Melalui proyek pengelolaan limbah yang berlangsung pada tahun 2022, BCA mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 348,9 ton, yang setara dengan pelestarian +29,000 pohon. Selain itu, perusahaan ini juga bermitra dengan masyarakat dan UMKM setempat dalam mengembangkan program daur ulang," ungkap Stella dalam acara webinar 'Launching of Electric Vehicle'by The Apurva Kempinski Bali, Kamis (16/2).Lebih lanjut, melalui visi One Planet, One Health, Fiers Rachman selaku Regional Sales Manager Danone Aqua juga menyampaikan bahwa perusahaan ini telah menjalankan berbagai program berkelanjutan di bidang konservasi alam, pemberdayaan masyarakat dan internal perusahan, serta melibatkan berbagai sektor dalam mendukung pemerintah Indonesia untuk mencapai tergate Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) atau SDGs di Indonesia.Seperti diketahui, Resor tepi pantai Nusa Dua, The Apurva Kempinski Bali secara konsisten mendorong inisiatif yang menitikberatkan pada pembangunan dan pariwasata berkelanjutan ke dalam seluruh program dan pengalaman untuk para tamu. Resor ini berkomitmen untuk menginspirasi komunitas lokal dalam serangkaian aktivasi sustainable yang dijalankan seperti inovasi yang menjadi highlight di tahun lalu yaitu sustainable wedding serta terobosan budidaya tanaman hidroponik di area resor."Kami memiliki visi besar dalam mendukung pembangunan dan pariwisata berkelanjutan diIndonesia, dan penting bagi kami untuk berkolaborasi dengan para partner yang memiliki visiyang sejalan," tutup Danti Yuliandari, Marketing & Communications Director The Apurva Kempinski Bali.