Bertabur Promo, Astindo Travel Fair 2023 Tawarkan Beragam Paket Wisata Menggiurkan

(Keramaian pengunjung ASTINDO Travel Fair 2023 di Mall PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

President Federation of ASEAN Travel Associations (FATA) sekaligus Ketua Umum ASTINDO, Pauline Suharno, menyampaikan bahwa kondisi pariwisata sudah sangat membaik pasca pandemi.Hal ini terlihat dari meningkatnya keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan, kepercayaan untuk bepergian sudah pulih, dan masyarakat juga semakin aware biaya perjalanan atau traveling cost tidak bisa sama seperti dulu sebelum pandemi.Untuk membantu masyarakat yang ingin jalan-jalan tapi memiliki anggaran terbatas, ASTINDO menggelar ASTINDO Travel Fair ke-15 pada 31 Agustus - 3 September 2023 di Mall PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara."Dalam event 4 hari ini kami akan menawarkan harga-harga promo tiket pesawat dan paket wisata khusus, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu bank partner kami BCA juga akan memberikan cashback dan cicilan 0 persen, sehingga biaya perjalanan akan semakin terjangkau," ujarnya."Sebagai bentuk dukungan ASTINDO terhadap Pemerintah RI dalam upaya pencapaian target pergerakan wisatawan Nusantara sebesar 1,4 milyar, Travel Agent anggota ASTINDO juga menawarkan paket tour SENSASI BERWISATA #DIINDONESIAAJA. Paket ini mengajak traveler berkesempatan menikmati beragam aktivitas dan pengalaman unik serta berkesan di destinasi wisata," imbuh Pauline.Lebih lanjut, Anton Sumarli, Ketua Panitia Pelaksana ASTINDO TRAVEL FAIR 2023 menambahkan ASTINDO Travel Fair 2023 diselenggarakan sekaligus di 2 kota lainnya yaitu di Mall Tunjungan Plaza 6, Surabaya pada periode 31 Agustus – 3 September 2023. Sementara, di Living World, Denpasar pada periode 1-3 September 2023.Akan ada 21 maskapai penerbangan International dan Domestic yang akan memberikan harga-harga tiket promosi yakni ANA - All Nippon Airways, Asiana Airlines, Batik Air, Cathay Pacific, China Airlines, Citilink, Emirate Airlines, Garuda Indonesia, Japan Airlines, Lion Air, dan lain sebagainya."Mengukuhkan posisinya sebagai one stop shopping solution for your travel needs, leading travel agents anggota ASTINDO menjadi pemeran utama yang akan menjajakan produk unggulannya masing-masing. Travel agent ini palugada, seluruh keperluan perjalanan mulai dari tiket pesawat, akomodasi, tiket atraksi, tour, transportasi, kereta api, cruise, jasa pemandu wisata, pembuatan dokumen perjalananan, visa, paket wifi, paket roaming, travel insurance dsb bisa dibeli di Travel Agent peserta pameran," jelas Anton.Bukan cuma itu, Pauline menyebutkan harga promosi yang bisa didapatkan hanya selama ASTINDO Travel Fair antara lain tiket ke Bali pp mulai dari Rp1,6 juta, tur Labuan Bajo Rp2,7 juta, Moto GP Mandalika Rp3,8 juta. Sementara, tiket ke Singapore pp mulai dari Rp1,9 juta , China Rp4,8 juta dan Eropa Rp10,5 juta."Sangat disayangkan jika masyarakat berpikir booking lewat travel agent lebih mahal, but have you ever thought waktu yang terbuang percuma untuk research perjalanan melalui online dsb, sedangkan travel consultant kami sudah dengan fasihnya akan menjelaskan semuanya kepada calon customer. ASTINDO berharap masyarakat akan semakin dimudahkan, diuntungkan, dalam setiap perencanaan perjalanan, dengan menggunakan jasa Travel Agent resmi dan berlisensi," tutup Pauline.