Spesial Ulang Tahun, Superstay Matte Ink Hadirkan 3 Lip Cream Beraroma Cupcakes

(Ini tiga warna lip cream Superstay Matte Ink yang cocok dengan skintone wanita Indonesia. Foto: Dok. Maybelline)

(Indonesia merupakan negara dengan penjualan Maybelline Superstay Matte Ink terbesar di Asia Tenggara. Foto: Dok. Maybelline)

(yyy)

Merek make up nomor satu dunia, Maybelline merayakan ulang tahun kelima dari produk lip cream terfavorit sepanjang masa Maybelline Superstay Matte Ink Lip cream paling transferproof dan tahan lama ini masih menjadi unggulan Maybelline New York bahkan terjual satu setiap detik pada festival belanja 12.12 lalu.Untuk merayakan pencapaian ini, Maybelline menghadirkan Maybelline Superstay Matte Ink limited birthday edition dalam 3 shades baru dengan aroma cupcakes yang menggoda dan tentunya ragam shades yang cocok untuk digunakan dalam setiap momen seru dan bahagia.Melengkapi lebih dari 30 shades yang cocok digunakan oleh skintone perempuan Indonesia, ketiga warna tersebut adalah Shades mauve yang memberikan kesan fun but classy. Shades magenta yang cocok untuk membuat kamu jadi pusat perhatian di tengah pesta. Dan, Shades peach yang sesuai untuk beragam personality membuat keseluruhan look menjadi fresh.Antania Hanjani, Head of Product Marketing Maybelline New York mengucapkan terima kasih kepada seluruh konsumen setia Maybelline yang telah mencintai Superstay Matte Ink bahkan hingga saat ini."Setiap tahunnya kami selalu berinovasi menghadirkan keseruan antara lain Limited Special Edition dari Ashley Longshore, Marvel, Coffee x Janji Jiwa, Ramadan, Free The Beat, Zodiac, dan koleksi terbaru selanjutnya yang akan launch di bulan Maret, Maybelline Superstay Matte Ink Birthday Edition. Kami mengajak kamu untuk merayakan kebahagiaan ini dan tunggu kejutan lainnya dari Maybelline Superstay Matte Ink,” ungkap Antania.