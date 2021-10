Intip 2 Produk Inovatif Perawatan Rambut Rontok dan Kusam

(Shine with me diperuntukkan bagi kamu yang memiliki masalah rambut kering rapuh, keriting bercabang, dan lain sebagainya. Foto: Dok. People with Us)

(Thick with Me mengandung koppyrol aqua, ginseng, minyak lavender, aloe vera, biotin yang dipercaya dapat merangsang pertumbuhan rambut. Foto: Dok. People with Us)

Menurut perusahaan ilmu data Spate, penelusuran Google untuk rambut rontok meningkat 8 persen dalam 12 bulan terakhir. Sementara, ahli menyebutkan bahwa melakukan aktivitas atau mengalami frustasi dan stres luar biasa dapat memicu terjadinya kerontokan rambut. Fenomena tersebut dikenal sebagai telogen effluvium yaitu kondisi rambut rontok sementara yang disebabkan oleh demam, penyakit, dan stres parah. Sehingga mendorong lebih banyak rambut ke fase pelepasan untuk siklus hidup pertumbuhan rambut baru.Melihat masih minimnya pilihan perawatan rambut lokal yang fokus menangani masalah kerontokan rambut dengan bahan yang aman dan efektif, Sienny dan Michelle memutuskan untuk memberikan solusi atas permasalahan rambut melalui People with Us. Dua produk pertama People with Us adalah Shine with Me (nourishing hair oil) dan Thick with Me (growth activator spray). Dua varian ini dihadirkan untuk memperkuat akar rambut dan mempercepat pertumbuhan rambut baru, serta menjaga dan merawat rambut dan kulit kepala dalam waktu 3 minggu #3WeeksWonder.Shine with me mengandung beberapa bahan alami seperti minyak argan, minyak almond, minyak lavender dan vitamin E. Varian ini diperuntukkan bagi kamu yang memiliki masalah rambut kering rapuh, keriting dan bercabang, rambut patah, serta rambut mudah kusut.Sementara, untuk kamu yang memiliki masalah rambut tipis, rontok, kulit kepala berminyak, dan bau tak sedap pada kulit kepala People with Us menghadirkan Thick with Me. Dengan kandungan koppyrol aqua, ginseng, minyak lavender, aloe vera, biotin, vitamin E, asam amino dan akar licorice dipercaya dapat merangsang pertumbuhan rambut.