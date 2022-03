Makin Glowing di Usia 40, Ini 6 Tips Kecantikan Son Ye-jin

1. Sheet mask untuk kulit berminyak dan lidah buaya

2. Tidak ada rutinitas perawatan kulit yang rumit

3. Masker mata mentimun ramuan sang Ibu

4. Pentingnya mencuci wajah

5. Jangan pakai banyak produk

6. Wajib pakai sunscreen

Ratu melodrama Korea, Son Ye-jin kembali berakting di serial Netflix's 'Thirty-Nine.' Serial 12 episode ini menceritakan kisah tiga teman yang akan menginjak usia 40 tahun dan sudah tayang sejak 16 Februari lalu.Selain, mendapat pujian karena kepiawaiannya dalam berakting, kekasih Hyun-Bin ini juga dianggap memiliki kecantikan yang tak lekang oleh waktu. Meski usianya telah memasuki 40 tahun, namun wajah Ye-jin masih terlihat layaknya gadis berusia 20-an.Melansir dari SCMP, berikut enam rutinitas kecantikan yang wajib dilakukan Ye-jin untuk menjaga kesehatan kulit sehingga wajahnya selalu tampak awet muda! Masker lembar (sheet mask) adalah salah satu beauty item paling penting untuk dipakai oleh wanita di Korea Selatan, termasuk Ye-jin. Aktris 'Crash Landing on You' ini mengungkapkan karena kulitnya berminyak, dia tidak dapat menggunakan produk kecantikan dengan terlalu banyak bahan dan sering memilih produk wajah yang menghidrasi ketika kulitnya menjadi terlalu kering saat bepergian.“Masker wajah adalah salah satu barang yang harus saya bawa ketika saya pergi ke luar negeri. Saya juga membawa lidah buaya alami, saya menggilingnya sendiri untuk dioleskan pada kulit saya yang terbakar sinar matahari," tutur Ye-Jin.Meskipun rutinitas perawatan kulit yang rumit menjadi populer di K-beauty, wanita kelahiran 11 Januari 1982 ini justru memiliki skincare routine yang sangat sederhana.“Tidak mungkin melakukan 10 langkah. Saya pikir itu tergantung pada jenis kulit orang tersebut. Saya lebih suka sesuatu yang minimal yang hanya melibatkan satu atau dua langkah,” katanya dalam wawancara yang sama dengan Her World.Duta brand fashion Valentino ini mengatakan kepada Malay Mail bahwa ibunya akan mendinginkan irisan mentimun segar, lalu meletakkannya di atas matanya untuk menenangkan dan menenangkan kulit.“Tidak banyak produk kosmetik saat itu. Saya mengikuti jejak ibu dan saya masih menggunakan mentimun sampai hari ini," ungkap Ye-jin.Keharusan lain untuk kulit berminyak yang dipelajari Ye-jin adalah pentingnya membersihkan wajah. “Saya dengar tidak baik membersihkan wajah di pagi hari, jadi saya biasanya hanya mencuci muka dengan air. Tapi seiring waktu, saya mengetahui bahwa saya memiliki kulit berminyak, jadi sekarang saya membersihkan wajah saya setiap pagi dan malam tidak peduli seberapa sibuk saya,” katanya.Meskipun ada banyak produk kecantikan di pasaran saat ini, Ye-Jin sangat berhati-hati dalam memilih produk yang paling cocok untuknya, karena dia yakin tidak semua produk cocok untuk kulitnya."Saya percaya tidak ada satu produk yang cocok untuk semua orang atau melayani masalah dan tujuan kulit mereka. Jadi saya akan memutuskan produk mana yang akan digunakan tergantung pada masalah kulit saya, apakah itu terasa sensitif atau kering," aku aktris film April Snow (2005).“Ketika saya keluar, saya selalu memastikan bahwa saya mengoleskan tabir surya dan sedikit krim BB atau alas bedak karena membantu melindungi kulit dari partikel debu dan sinar UV dari matahari,” tutup Ye-Jin yang dikabarkan akan menikah pada bulan Maret 2022.