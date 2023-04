Ingin Rambut Tumbuh Sehat, Konsumsi 6 Makanan Ini untuk Mewujudkannya

1. Salmon: bersinar

(Bayam kaya akan vitamin A, C, K, B kompleks, serta mineral seperti zat besi dan zinc yang kandungan vitamin dan mineral tersebut ternyata membantu menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut kamu. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Bayam: memerangi rambut rapuh

3. Kayu Manis: sirkulasi

4. Ubi Jalar: melawan rambut kusam

5. Telur: pertumbuhan

6. Jambu: mencegah kerusakan

(TIN)

Banyak orang menginginkan rambut yang kuat dan sehat, terutama seiring bertambahnya usia. Namun, seberapa cepat pertumbuhannya dan seberapa sehatnya bergantung pada banyak faktor termasuk usia, kesehatan secara keseluruhan, genetika, paparan lingkungan, obat-obatan, dan diet.Meskipun kamu tidak dapat mengubah beberapa faktor seperti usia dan genetika, vitamin dan mineral dari makanan memainkan peran penting dalam siklus pertumbuhan folikel rambut dan pergantian sel.Studi menunjukkan kekurangan vitamin B12 dan D, biotin, riboflavin, zat besi, dan nutrisi lainnya terkait dengan kerontokan rambut.Mengonsumsi makanan seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral ini dapat membantu mendorong pertumbuhan rambut, terutama jika mengalami kerontokan rambut karena gizi buruk.Sementara penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami hubungan antara mikronutrien dan kerontokan rambut. Untuk itu ada baiknya bila kamu mengonsumsi beberapa makanan berikut guna mendukung pertumbuhan rambut.Ikan seperti salmon, sarden, dan makerel dikemas dengan asam lemak Omega-3 yang sehat. Tubuh tidak dapat membuat lemak sehat ini, jadi harus mendapatkannya dari makanan atau suplemen. Selain melindungi dari penyakit, kamu juga membutuhkannya untuknmenunbuhkan rambut dan menjaganya tetap berkilau dan penuh.Seperti banyak sayuran berdaun hijau tua, menukil laman WebMD, bayam penuh dengan nutrisi yang luar biasa. Ini memiliki banyak vitamin A, ditambah zat besi, beta karoten, folat, dan vitamin C. Ini bekerja bersama untuk kulit kepala dan surai yang sehat. Mereka menjaga rambut tetap lembap sehingga tidak patah.Taburkan bumbu ini pada oatmeal, roti bakar, dan kopi. Ini membantu dengan aliran darah, juga disebut sirkulasi. Itulah yang membawa oksigen dan nutrisi ke folikel rambut.Ubi jalar mengandung antioksidan baik yang disebut beta karoten. Tubuh mengubah beta karoten menjadi vitamin A. Itu membantu melindungi dari rambut kering dan kusam. Ini juga mendorong kelenjar di kulit kepala untuk membuat cairan berminyak yang disebut sebum yang menjaga rambut agar tidak kering.Basa protein dan zat besi tercakup saat kamu makan telur. Mereka kaya akan vitamin B yang disebut biotin yang membantu pertumbuhan rambut. Tidak memiliki cukup vitamin ini dapat menyebabkan kerontokan rambut.Buah tropis ini kaya akan vitamin C dan melindungi rambut agar tidak patah. Satu cangkir jambu biji memiliki 377 miligram vitamin C. Itu lebih dari empat kali jumlah minimum harian yang disarankan. Amazing!