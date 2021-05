Manfaat Makan Nanas untuk Kesehatan Kulit

1. Meningkatkan produksi kolagen

2. Memiliki sifat antioksidan

3. Membantu penyembuhan luka

(FIR)

Buah merupakan makanan yang membantu membuat kulitmu tampak sehat dan cantik. Buah nanas adalah salah satu di antaranya.Selain baik untuk kesehatan, buah yang memiliki rasa manis asam ini ternyata juga bagus untuk kulit karena kandungan nutrisinya. Kaya akan vitamin, antioksidan, serat, dan air, nanas menjadi cemilan yang ideal.Dikutip dari Healthline, nanas mengandung enzim kuat yang disebut bromelain yang bertanggung jawab atas banyak manfaat kesehatan. Itu juga salah satu alasan utama nanas diklaim baik untuk kulit.Studi telah menunjukkan bahwa bromelain memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Satu studi pada 8 orang dengan pityriasis lichenoides chronica (PLC), penyakit kulit kronis yang menyebabkan bintik-bintik kecil, bersisik, dan menonjol pada kulit, mencatat bahwa melengkapi dengan bromelain setiap hari selama 3 bulan membalikkan kondisi tanpa menyebabkan efek samping apa pun.Kandungan vitamin C nanas juga dapat meningkatkan kesehatan kulit. Satu cangkir nanas mengandung 88% dari Nilai Harian (DV) untuk vitamin C, antioksidan kuat. Vitamin C memiliki beberapa khasiat yang dapat bermanfaat bagi kesehatan kulit kamu seperti:Ini mendorong produksi kolagen, matriks protein yang memberi struktur pada kulit kamu sambil mempertahankan plastisitasnya.Sebagai antioksidan, vitamin C dapat membantu mencegah kerusakan sel kulit akibat radikal bebas. Ini adalah senyawa tidak stabil yang bisa berbahaya bila ada dalam kadar tinggi.Vitamin C dapat membantu meningkatkan penyembuhan luka dengan mendukung produksi sel kulit baru.Jadi, cobalah tambahkan nanas sebagai menu harian kamu. Mudah-mudahan kamu semakin sehat dan kulit pun juga demikian.