Dikenal Perfeksionis, Capricorn Ini Make Up Look yang Cocok Untukmu

(Foto: Dok. Maybelline New York)

Inspirasi make up look yang cocok untuk si perfeksionis Capricorn adalah:

(yyy)

Awal tahun, tepatnya di tanggal 1-19 Januari adalah waktu bagi pemilik zodiak Capricorn untuk bersinar. Zodiak dengan lambang kambing laut ini dikenal perfeksionis dan selalu ingin terlihat sempurna. Bahkan, mereka memiliki standar hidup yang cukup tinggi dan pemilih.Karakter Capricorn termasuk unik dan dominan. Mereka juga dikenal cukup serius dalam pekerjaan karena Capricorn mengganggap pekerjaan sebagai hal penting yang harus diutamakan. Meski demikian, zodiak ini dianggap paling pemalu dari zodiak lainnya. Mereka menjaga diri dalam sebagian besar aspek kehidupan, terutama ketika menyangkut masalah pribadi.Karena keseriusannya dalam pekerjaan, sering kali Capricorn menjadi orang yang dapat diandalkan, jujur dan setia. Tidak hanya dalam pekerjaan, keluarga dan pasangan, Capricorn juga sangat setia dengan warna lipstik kesukaannya.Oleh sebab itu, merek kosmetik Maybelline New York menyebut pemilik zodiak Capricorn sebagai 'Lead The Way' dalam rangkaian lipstik Superstay Zodiac Collection.Gunakan eyeshadow dengan pilihan warna nude, alis yang terisi dan natural serta eyeliner coklat.Buatlah kontur wajah dan bubuhkan sedikit creamy lipstick sebagai blush.Superstay Ink Crayon shades 15 - LEAD THE WAY sangat cocok untuk kamu yang ingin tampil simpel tapi tetap elegan.