Berburu Bodycare dan Skincare Harga Diskon di Jakarta Fair

Jakarta Fair selalu menjadi event yang paling ditunggu khususnya oleh kaum perempuan. Pasalnya, event pameran multiproduk terbesar di kawasan Asia Tenggara ini memamerkan berbagai jenis produk kecantikan, lengkap dengan beragam promo dan diskon menarik khas Jakarta Fair.Pengunjung dapat menikmati wisata belanja mulai dari peralatan rumah tangga hingga make up. Berbagai brand make up, skincare, dan body care tersedia, di antaranya Nature Republic, Body Shop, Herborist, Implora, QL, dan Wardah. Promo diskon besar-besaran seluruh brand ternama ini berlangsung selama 39 hari sejak Jakarta Fair 2022 dibuka."Kita ada promo bodyscrub dari Rp549 ribu menjadi Rp309. ribu, diskon up to 70%. Setiap pembelian Rp750 ribu akan mendapat kesempatan spin will random produk. Setiap pembelanjaan Rp500 ribu akan mendapat hand sanitizer. Ada juga refill station, yaitu pengunjung dapat membeli botol 350ml dengan harga Rp99 ribu, bisa berisi botol shampoo, sabun, handwash maupun conditioner berukuran 250ml. Jadi, jika habis nanti bisa diisi ulang dan menambah 100ml lebih banyak sesuai ukuran botol refill,” kata Aini selaku promotor Body Shop.Tak ketinggalan Nature Republic memberikan promo diskon hingga 80 persen. Ada promo khusus bagi pembeli pada akhir pekan, dari harga normal mendapatkan diskon 40 persen untuk produk tertentu. Uniknya, Nature Republic menyediakan photo pandora box bersama NCT."Setiap minggu kita punya promo berbeda. Diskon di Nature Republic up to 80%. Kita juga punya photo pandora box bersama NCT setiap total pembelian Rp250 ribu dan akan mendapat satu cetak,” kata promotor Nature Republic.Bukan hanya itu, brand Implora juga memiliki diskon menarik dengan produk skincare yakni serum dengan harga Rp30 ribu dan bodylotion Rp39 ribu. Selain itu, QL Cosmetic juga memberikan diskon bundling pada produk body toneup lotion seharga Rp21 ribu."Kita punya paket skincare Rp110 ribu dan pensil alis superstay longlasting yang menjadi produk bestseller. Kita punya paket bundling eyelinear, eyebrow, lipcream seharga Rp85 ribu. Setiap pembelian Rp125 ribu akan mendapat kesempatan lucky draw dengan hadiah handphone, kipas angin, kompor gas, dan ricecooker," kata Dedi, promotor QL Cosmetic.Jakarta Fair 2022 diselenggarakan pada 9 Juni-17 Juli, di Arena JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat. Jakarta Fair dibuka pukul 15.30-22.00 WIB pada Senin sampai Jumat, serta pukul 10.00-22.00 WIB pada Sabtu dan Minggu. Pengunjung dapat menemukan berbagai pameran multiproduk, kuliner, wahana bermain anak, hingga konser musik di Jakarta Fair 2022.Tiket masuk Jakarta Fair 2022 bisa dibeli