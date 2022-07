Matthew Gilbert Wibowo Wakili Indonesia di Ajang The 6th Mister Supranational di Polandia

Persiapan Menjelang Mister Supranational 2022

Memasuki tahun ke enam ajang Mister Supranational, L-Men kembali mengirimkan perwakilannya pada 4-16 Juli 2022 ke kota Nowy S?cz, Malopolska, Polandia. Matthew Gilbert Wibowo, 1st Runner Up The New L-Men of The Year 2022, akan mewakili Indonesia dan bersaing dengan 35 kontestan dari berbagai negara lainnya."Kesempatan yang luar biasa bagi saya bisa mewakili Indonesia di ajang the 6th Mister Supranational 2022. Sejalan dengan prinsip saya, I’ll never be too young to do something, momen ini akan jadi pembuktian dan pengingat bahwa anak muda bisa bermimpi dan mewujudkannya," kata Matthew.Disebutkan Matthew, L-Men membuka jalan untuk mewujudkan mimpi-mimpi lainnya termasuk berperan pada kancah internasional. Momentum Mister Supranational sangat tepat untuk Matthew menjadi role model dan menginspirasi masyarakat Indonesia bahkan dunia, khususnya anak muda, untuk mau bermimpi dan memberikan dampak positif."Sejalan dengan kriteria pemenang Mister Supranational, yakni ‘Aspirational, Inspirational’, saya ingin menginspirasi masyarakat dunia akan pentingnya passion dan ketulusan hati didukung dengan gaya hidup sehat," katanya.Matthew, pria kelahiran Tangerang ini sukses menyelesaikan studi di Jurusan Bisnis. Dengan kemandirian, integritas dan juga kerja keras yang diajarkan keluarganya sejak kecil, kini Matthew terus mengembangkan minat dalam bidang entrepreneurship dan modelling, serta memiliki sertifikasi International Fitness Association sebagai sports nutritionist.Berbagai kegiatan positif dilakukan Matthew bersama L-Men dan mitra lainnya, seperti edukasi UMKM dan generasi muda dalam bidang digital marketing dan branding. Matthew juga berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat, untuk mengampanyekan inisiatif #KerenTanpaRokok bersama Komnas Pengendalian Tembakau."Pandemi covid-19 secara nyata memberikan dampak bagi pengusaha di seluruh Indonesia, terlebih pengusaha kecil menengah. Adanya isu ini menggerakan hati saya untuk berkontribusi melakukan sesuatu," ucapnya.Journal of Developing Economies menyebutkan, 96 persen pengusaha kecil menegah di Indonesia terdampak pandemi, dan 75 persen mengalami penurunan penjualan. Hal ini akan akan berujung pada diskontinuitas berbagai usaha di Indonesia."Untuk itu, saya hadir untuk memberikan semangat serta motivasi kepada para UMKM untuk bisa bangkit dan terus bergerak, seperti melalui gerakan pendampingan dan edukasi bisnis, ditambah publikasi melalui sosial media," katanya.Terkait kiprah Matthew di ajang internasional, Brand Manager L-Men Jesaya Christian menilai sosok Matthew mampu merepresentasikan pria L-Men.“Sebagai brand yang terpercaya selama 21 tahun konsisten menginspirasi pria Indonesia untuk hidup sehat, Matthew adalah kandidat yang tepat mewakili pria L-Men. Sosok yang inspiratif, berprestasi, dan berdampak secara positif diimbangi gaya hidup sehat melekat dalam dirinya. Matthew pun secara antusias menjadi perpanjangan tangan L-Men untuk kembali mengharumkan Indonesia di panggung dunia, The 6th Mister Supranational 2022," ujar Jesaya.Mister Supranational mencari sosok pria yang percaya diri, karismatik, rendah hati, serta memiliki aspirasi dan visi yang besar. Di tahun ini, Indonesia juga membawa bros yang bernama “The Enchanting Honai - The Emerald of Eastern Indonesia” sebagai cinderamata charity auction. Bros tersebut berbentuk tujuh buah honai yang merupakan rumah tradisional masyarakat Papua, dilengkapi dua pohon palem dan lima tetesan ombak yang menggambarkan makna postif, keberuntungan, keseimbangan dan keindahan Indonesia yang tiada habisnya.“Gaya hidup sehat dan gerakan empowerment di bidang entrepreneurship yang Matthew inisiasikan didukung kemampuan komunikasinya yang sangat baik akan dapat menginspirasi banyak orang. L-Men sangat yakin, Matthew mampu bersaing di ajang The 6th Mister Supranational,” ujar Jesaya.Persiapan Matthew menuju ajang The 6th Mister Supranational 2022 sudah dilakukan secara intensif bersama tim L-Men guna menampilkan performa terbaik dan mengharumkan nama Indonesia. Persiapan tersebut meliputi sesi coaching public speaking, photoshoot, dan videoshoot bersama caldare champ (@caldarechamp) serta catwalk bersama aderio (@aderio). Latihan fisik intensif juga dilakukan dengan dukungan fasilitas gym dan personal trainer Paradigm Fitness (@paradigmfitnessindonesia).Untuk mendukung performa yang optimal di kompetisi Mister Supranational, Matthew melakukan perawatan muka yang difasilitasi oleh Youthology Clinic (@youthologyclinic) serta perawatan gigi oleh drg. Devya Linda SpBM, FISID (@drgdevya). Selama di Polandia Matthew akan menggunakan layanan Internet dari GTMobile (gtmobile.id) dan penampilan Matthew akan didukung berbagai wardrobe dari para designer lokal terkemuka Indonesia, yakni Rusli Hadiwinata (@ruslihadiwinata), Danjyo Hiyoji (@danjyohiyoji), Rory Wardana (@rory_wardana), Atham Tailor (@athamtailor), Temma Prasetio (@temmaprasetio), serta Nushantara (@nushantara.id).Saksikan dan dukung penampilan Matthew Gilbert Wibowo di ajang Grand Final The 6th Mister Supranational pada 16 Juli 2022.Untuk informasi lebih lanjut terkait jadwal tayang, kunjungi situs Mister Supranational di www.mistersupranational.com, dapatkan info terkini melalui Instagram @lmen.