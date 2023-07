HairCollege Vol.3 dari Erha, Beri Pengetahuan Komprehensif Soal Rambut

(Para peserta tampak antusiasme dalam mengikuti rangkaian materi komprehensif seputar kesehatan rambut dan kulit kepala yang dipaparkan oleh dermatologis. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Hair Care Center by Erha Ultimate, salah satu brand klinis milik perusahaan dermatologi dan kecantikan, Erha, menggelar program Hair College pada 27 Juni 2023 lalu.Bertempat di Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta Pusat Hair College jadi program pemberdayaan bagi para penata rambut Indonesia yang bertujuan untuk memberikan edukasi komprehensif seputar kesehatan rambut dan kulit kepala sebagai bekal mereka untuk menjadi penata rambut berkelas yang memiliki pengetahuan serta kemampuan yang bersaing.Acara kali ini merupakan gelaran ketiga yang dihadiri lebih dari 40 penata rambut di area Jabodetabek serta mahasiswi dan alumni Cosmetology Universitas Negeri Jakarta.Erha Hair Care Center melihat tren di mana penata rambut menjadi profesional yang dihadapkan pada pertanyaan seputar permasalahan rambut dan kulit kepala yang dihadapi oleh konsumennya. Tidak jarang mereka juga diminta untuk memberikan rekomendasi perawatan yang sesuai bagi masalah yang konsumen hadapi.Untuk itu, memiliki pengetahuan seputar permasalahan rambut dan kulit kepala menjadi nilai tambah yang wajib dimiliki oleh mereka untuk dapat bersaing di tengah perkembangan pemain industri yang semakin pesat.“Kami percaya, pengetahuan seputar permasalah rambut dan kulit kepala menjadi salah satu pemahaman dasar bagi para penata rambut untuk dapat memberikan rekomendasi dan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi rambut dan kulit kepala masing-masing konsumen,” buka Alisa Agustine, selaku Head of ERHA Hair Care Center.“Hal ini akan membentuk mereka menjadi professional hair stylist dengan kemampuan dan pelayanan kelas atas. Harapannya mereka dapat membagikan pengetahuan ini ke rekan seprofesi lainnya, sehingga manfaat yang dirasakan dari program pemberdayaan ini akan semakin luas,” tutur Alisa lagi.Pada kesempatan ini, para peserta mendapatkan pemaparan materi dari dr. Margaretha Indah Maharani, SpKK, FINSDV, FAADV, salah seorang Dermatologist yang berpengalaman dari ERHA Ultimate.Dr. Rani membahas secara komprehensif topik seputar kesehatan kulit kepala, perawatan rambut, serta tips dan trik menata rambut dengan dampak kerusakan yang minimal. Melalui sesi ini, para penata rambut akan mendapatkan pengetahuan baru dan wawasan yang lebih mendalam dalam menjawab pertanyaan konsumen serta memberikan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.Selain itu, acara ini juga akan menyediakan kesempatan bagi para peserta untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan melalui sesi diskusi dan kolaborasi.Sesi sharing session ini akan memungkinkan para peserta untuk belajar dari satu sama lain, saling memberikan tips dan trik terbaik, serta berdiskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam industri. Melalui interaksi ini, Erha Hair Care Center berharap dapat membangun kolaborasi yang kuat antara para profesional dan meningkatkan kualitas layanan di industri perawatan rambut.Tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan seputar rambut dan kulit kepala, Hair College by Erha Hair Care Center juga menghadirkan Kevin Tania, seorang pakar dalam bidang personal branding dan pendiri dari barbershop The Cut Rumah.Kevin Tania akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya dalam membangun personal branding yang efektif bagi para penata rambut. Materi ini akan membantu para peserta untuk mengembangkan citra profesional mereka dan memanfaatkan strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan visibilitas dan keberhasilan mereka di industri ini.“Ini kali kedua aku hadir di Hair College by Erha Hair Care Center. Program ini sangat menyenangkan dan memfasilitasi saya untuk terus memperdalam ilmu tentang rambut sambil bisa berkoneksi dengan teman-teman dari profesi yang sama. Jawaban yang diberikan oleh dermatologisnya juga membantu saya dalam menjawab permasalahan yang dihadapi para klien, mulai dari permasalahan rambut berketombe sampai rambut yang harus diperlakukan ekstra hati-hati, ” ujar Mitsalina (@hairdo_mitsa) salah satu partisipan Cair College yang hadir.Sebelum ditutup, Erha Hair Care Center juga mengumumkan peresmian Komunitas Hair Stylist yang akan menjadi mitra binaan Erha Hair Care Center. Dengan serangkaian manfaat yang didapat, diharapkan anggota komunitas ini dapat menjadi pionir dalam menyebarkan edukasi seputar kesehatan kulit kepala dan rambut serta perawatan yang dapat dilakukan bagi penata rambut lain, sehingga lebih banyak pelaku industri rambut Indonesia yang memiliki kemampuan mumpuni dan berdaya saing.Dalam empat kali penyelenggaraan sebelumnya, Hair College by ERHA Hair Care Center telah berhasil menarik perhatian ribuan penata rambut di area Jabodetabek dan Bandung. Melihat antusiasme yang tinggi dari peserta sebelumnya, Erha Hair Care Center berkomitmen untuk membawa acara ini ke kota-kota besar lainnya di Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak penata rambut dari berbagai daerah untuk ikut serta.Acara ini juga menjadi langkah awal dalam membentuk komunitas penata rambut pertama di Indonesia, yang bertujuan untuk menjadi wadah bagi para penata rambut untuk berkolaborasi, bertukar pengetahuan, dan mengembangkan karier mereka.