5 Makanan yang Baik Dikonsumsi jika Kamu Mengalami Kerontokan Rambut

1. Walnut

2. Ikan berlemak

3. Telur

4. Protein whey

5. Paprika

Mengalami rambut rontok mungkin membuat beberapa orang merasa frustrasi, apalagi jika tidak tahu penyebab rambut rontok tersebut. Penyebab terjadinya rambut rontok bisa berbeda-beda pada setiap orang dan pada umumnya hampir semua orang mungkin pernah mengalaminya.Jika kamu mengalaminya, ada beberapa makanan yang bisa membantu kondisi tersebut. Beberapa makanan tersebut di antaranya adalah:Walnut adalah salah satu jenis camilan yang sehat. Walnut telah dikenal untuk membantu menurunkan kolesterol, mengelola diabetes, dan membantu memperlambat proses penuaan. Selain manfaat tersebut, walnut juga bisa membantu mencegah kerontokan rambut.“Walnut mengandung nutrisi yang penting untuk kesehatan rambut dan mencegah kerontokan rambut, seperti vitamin E, asam lemak omega-3, seng, selenium, dan protein,” kata Lisa Young, PhD, RDN."Salmon dan ikan berlemak lainnya kaya akan asam lemak omega 3, vitamin D, dan protein. Dan salmon secara khusus mengandung selenium dan vitamin B, yang semuanya merupakan nutrisi penting untuk kesehatan rambut," kata Young.Mendapatkan cukup omega-3 dalam diet harian penting untuk banyak fungsi kesehatan, bukan hanya yang berhubungan dengan rambut Anda. Menurut Morgyn Clair, MS, RDN, tubuh tidak dapat membuat asam lemak omega-3 sendiri, jadi sangat penting untuk mendapatkannya dari makanan.Telur merupakan bahan makanan serbaguna dan menyehatkan. Mulai dari telur dadar, telur rebus, atau untuk scrambled egg semuanya hanya butuh telur. Dan telur juga bisa menjadi tambahan yang bagus untuk diet dalam membantu mencegah kerontokan rambut."Telur mengandung nutrisi untuk kesehatan rambut seperti biotin, zinc, dan antioksidan selenium, serta zinc," kata Young."Mereka juga kaya protein, yang merupakan nutrisi penting, yang membantu mencegah kerontokan rambut. Faktanya, diet rendah protein telah ditemukan menyebabkan kerontokan rambut," sambungnya."Protein adalah salah satu nutrisi terpenting untuk pertumbuhan rambut, jadi salah satu pilihan makanan utama untuk rambut rontok adalah protein tanpa lemak seperti protein shake yang dibuat dengan whey," kata Clair."Whey mudah dicerna dan mengandung banyak protein dalam jumlah kecil," sambungnya.Nutrisi penting lainnya yang dapat membantu mengatasi kerontokan rambut adalah vitamin C. Satu studi yang diterbitkan dalam The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology menemukan bahwa, wanita dengan rambut menipis yang diberi suplemen vitamin C mengalami pertumbuhan rambut lebih banyak setelah masa percobaan.Meskipun ada banyak makanan yang bisa dikonsumsi untuk vitamin C, paprika memiliki salah satu buah dan sayuran dengan jumlah vitamin C tertinggi.