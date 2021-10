Ini Rahasia Wajah Glowing Raisa yang Bisa Kamu Tiru

(Menurut Raisa, skincare atau perawatan kulit adalah me time di sela-sela aktivitasnya yang begitu padat. Foto: Dok. Lancôme)

(Caroline Foo, Raisa Andriana, dan Tiffani Sionader saat acara peresmian official Lancôme brand partner. Foto: Dok. Lancôme)

Memiliki kulit wajah yang sehat, lembap dan glowing merupakan dambaan setiap wanita. Namun, semua itu butuh proses dan tidak bisa didapatkan secara instan. Kamu harus melakukan perawatan sejak dini, secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan yang terpenting adalah menemukan produk yang tepat untuk wajahmu.Seperti yang dilakukan penyanyi sekaligus penulis lagu Raisa Andriana . Ia mengaku mulai melakukan perawatan kulit wajahnya sejak awal kuliah. Meski tergolong telat, namun ia tidak mau mengabaikan karena sadar betapa pentingnya kesehatan kulit."Menurutku, penting banget ngerawat kulit karena ini satu-satunya kulit yang kita miliki. Perawatan kulit itu harus dimulai sejak dini dan kita harus tahu tipe kulit kita seperti apa. Jadi, perawatannya pun juga harus tepat ya," tutur Raisa dalam acara Acara Konferensi Pers Lancome, Kamis, 30 September 2021.Pelantun lagu 'Kali Kedua' ini juga menuturkan bahwa proses perawatan wajah merupakan bagian dari me time. Sehingga, ia sangat menikmati waktu memanjakan kulitnya dan tak ada kata malas untuk mendapatkan kulit yang sehat, bersih dan glowing seperti yang diinginkan kebanyakan wanita saat ini."Pas aku di kamar mandi dengan rangkaian skincare, aku tuh benar-benar merasa enjoy dari lembutnya dan harumnya. Perawatan yang biasa aku lakukan pertama itu double cleansing, lalu pakai cream untuk memulihkan skin barrier dan terakhir moisturizer yang benar-benar menyerap kulit. Aku selalu merawat kulit pagi dan malam, tapi nomor satu yang penting adalah konsistensi pakainya. Produk perawatan kulit yang kupercaya adalah Lancôme Advanced Génifique, yang selalu kupakai setiap hari untuk membantu pertahanan kulit menjadi lebih kuat. My top secret, rahasia kulit tampak sehat, bercahaya, my confidence booster," ungkap wanita kelahiran 1990.Menurut Raisa selain perawatan menggunakan produk, untuk merasa cantik itu kalau kita merasa percaya diri. Bahkan, kebahagiaan juga bisa bikin kita terlihat cantik. Atas dasar nilai-nilai dan kepribadian inilah, istri dari aktor Hamish Daud ini pun resmi menjadi official Lancôme brand partner, merek kecantikan mewah asal Prancis.“Lancôme dan Raisa memiliki nilai- nilai yang sama, yaitu percaya pada kekuatan dari kebahagiaan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih indah. Brand DNA Lancôme yaitu ‘Happiness, Positivity, Empowerment’ dan juga ‘aspirative & intelligent’ woman in beauty with ‘purpose’. Semua digambarkan dengan sempurna oleh sosok Raisa yang ikonik, inspiratif, musisi multi-talenta dengan beragam prestasi yang menjadikannya kebanggaan Indonesia," kata Tiffani Sionader, Brand General Manager Lancôme Indonesia.Lancôme ikut mewarnai dan menjadi bagian perjalanan Raisa. Inilah yang membuatnya ideal menjadi Brand Partner Lancôme. Cerdas, otentik, penuh dedikasi dan kecantikannya yang begitu mempesona telah memberikan banyak dampak pengaruh semangat positif bagi sekitarnya dan seluruh Indonesia.