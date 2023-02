Tren Nikah di KUA? Ini Tips Make Up yang Bikin Orang Lain Pangling

1. Bentuk wajah dengan shading

2. Gunakan softlense

3. Perhatikan riasan mata

4. Gunakan setting spray

: Belakangan ini tren menikah di KUA sedang mencuat. Semakin banyak pasangan muda yang memilih menikah di Kantor Urusan Agama saja tanpa menggelar acara resepsi besar-besaran.Awalnya tren ini ramai diperbincangkan di Twitter oleh @odongpjj yang mengomentari tweet @_____abysmal yang membahas pengeluaran biaya resepsi."Aku nikah tahun 2021 Gratis karena di KUA doang terus foto belakangnya pohon pisang HAHAHAHA" cuit @odongpjj.Untuk menanggapi hal ini, Marlene Hariman sebagai MUA pernikahan mengungkapkan bahwa tren menikah di KUA tidak ada masalah apa apa. Bahkan mempelai wanita juga masih berhak merias wajahnya secara simpel maupun bold."Maksudnya di KUA doang? Ya gamasalah sih, karenakan make up kan tetap di perlukan. Mau yang simpel mau yang apa gitu. Di KUA juga tetep harus cantik dong, gak yang polos" ujar Marlene.Walaupun hanya menikah di KUA, kamu juga memerlukan semua rangkaian make up untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, ini dia tips make up flawless tampak pangling untuk nikah di KUA:Marlene mengungkapkan bahwa untuk membentuk wajah lebih simetris harus menggunakan shading. Dan apapun bentuk wajahnya usahakan membuat shading tampak oval."Sebenernya sih kan budaya pangling di Indonesia. Menjadi lebih beda, menjadi lebih, mungkin ada kepercayaan diri lebih setelah pakai soflense," jelas Marlene.Sebenarnya, bukan hanya softlense saja yang membuatmu tampak berbeda. Tepi riasan mata lainnya juga diperlukan untuk mendapatkan tampilan pangling itu sendiri, seperti mascara, eyeshadow yang agak gelap, dan eyeliner untuk membuat mata nampak lebih naik.Setting spray sangat dibutuhkan untuk mengunci make up tetap pada tempatnya. Namun saat ini sudah ada banyak jenis setting spray, hanya tinggal disesuaikan saja untuk jenis kulit wajah dan hasil yang diinginkan. Misalnya, kulit wajah berminyak maka pilih setting spray dengan hasil matte finish dan berbahan dasar air.