5 Makanan untuk Rambut yang Sehat

1. Yogurt Yunani untuk menumbuhkan rambut

2. Jambu biji untuk mencegah kerusakan rambut

3. Telur untuk pertumbuhan

4. Salmon untuk rambut yang bersinar

5. Bayam untuk memerangi rambut rapuh

(FIR)

Selain memakai produk andalanmu, rambut perlu juga dijaga melalui apa yang kamu konsumsi. Beberapa makanan dan minuman tertentu memiliki khasiat bagus untuk membuat rambut kamu sehat dan indah.Dikutip dari WebMD, ada beberapa hal yang perlu kamu konsumsi lebih banyak untuk melihat perubahan pada rambutmu. Berikut rekomendasinya:Yogurt yunani dikemas dengan protein yang dibutuhkan rambut. Yogurt Yunani juga memiliki bahan yang membantu aliran darah ke kulit kepala dan pertumbuhan rambutmu yang disebut vitamin B5 (dikenal sebagai asam pantotenat). Kandungan ini bahkan dapat membantu melawan penipisan dan kerontokan rambut.Buah tropis ini penuh dengan vitamin C. Jambu melindungi rambutmu dari kerusakan. Satu buah jambu biji mengandung 377 miligram vitamin C. Berarti itu lebih dari empat kali jumlah minimum harian yang direkomendasikan.Basis protein dan zat besi kamu bisa tercakup saat kamu makan telur. Mereka kaya akan vitamin B yang disebut biotin yang membantu pertumbuhan rambut. Tidak memiliki cukup vitamin ini dapat menyebabkan rambut rontok.Ikan seperti salmon, sarden, dan makarel mengandung asam lemak omega-3 yang sehat. Tubuhmu tidak dapat membuat lemak sehat ini, jadi kamu harus mendapatkannya dari makanan atau suplemen. Sebab, makanan atau suplemen bukan hanya membantu melindungimu dari penyakit, tetapi tubuh juga membutuhkannya untuk menumbuhkan rambut dan membuatnya tetap berkilau dan tebal.Seperti banyak sayuran berdaun hijau gelap, bayam penuh dengan nutrisi yang luar biasa. Bayam dan sejenisnya memiliki banyak vitamin A, ditambah zat besi, beta karoten, folat, dan vitamin C, sehingga bekerja untuk kulit kepala. Sayuran berdaun hijau gelap ini menjaga rambut agar tetap lembap sehingga tidak rusak.