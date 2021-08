Terniat! MUA Ini Habiskan Waktu 18 Jam Demi Buat Make Up 17 Agustusan

(yyy)

Di masa pandemi ini, warga Indonesia biasanya merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan mengikuti perlombaan dan karnaval yang dilakukan secara online atau virtual.Namun, Make Up Artist bernama Yohanna Siscillia justru lebih memilih menyemarakkan 17 Agustus dengan membuat video kreasi make up (face and body painting) bertemakan semangat Kemerdekaan Indonesia.Menariknya, video yang diunggah melalui akun Instagram @yohannasiscillia ini dibuat dengan menghabiskan waktu hingga 18 jam untuk video berdurasi 36 detik. Perempuan yang akrab disapa Yoyo ini membuat delapan tampilan make up yang disesuaikan dengan lirik lagu Kebyar-Kebyar by Coklat Band.Yoyo bercerita, make up dimulai dari jam 6 sore hingga jam 12 siang keesokan harinya. Ia mengaku sampai tidak tidur sama sekali untuk menyelesaikan riasannya.Setelah make up, ia pun mengedit video tersebut seharian. Maka jika ditotal waktu yang dibutuhkan mencapai 48 jam untuk konten tema Kemerdekaan tersebut.Tapi, menurutnya semua itu worth it karena banyaknya apresiasi yang didapatkan dari banyak pihak. “Aku cuma mau bilang thank you so much buat apresiasinya yang luar biasa. Aku jadi makin semangat untuk berkarya terus,” tulis Yohanna dilansir dari akun Instagram pribadinya.Berikut video hasil make up 17'an yang sangat kreatif dan sempat viral di media sosial. Make up ini juga bisa menjadi inspirasi Teman Gaya yang ingin meramaikan 17 Agustusan di rumah aja!