Fitur Expert Review SOCO App Bantu Beauty Enthusiast Temukan Produk Rekomendasi Para Ahli

Berdasarkan data dan analisis internal terhadap perilaku pelanggan kecantikan, Sociolla menemukan bahwa pelanggan setidaknya melakukan 10 langkah eksplorasi sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian. Proses ini mencakup pada pencarian produk , ulasan dari berbagai sumber, bertanya kepada teman dan beauty advisor, membandingkan harga, dan lain sebagainya.Menjawab fenomena tersebut, Sociolla, meluncurkan inovasi fitur terbaru di SOCO Beauty Super App yaitu Expert Review, ulasan produk yang ditulis langsung oleh para ahli kecantikan dan profesional.Dalam peluncuran fitur ini, Sociolla menggandeng empat ahli kecantikan dengan latar belakang berbeda, yaitu make up artist ternama Ryan Ogilvy, dokter medis Claudia Christin MBBS, Ph.D (Dermatology), dokter estetika dr. Abelina Dini Fitria, Dipl. AAAM, MM, MARS, dan hair stylist Rey Nathanael."Para ahli yang berkolaborasi bersama dengan Sociolla merupakan yang terbaik di bidangnya. Mereka merupakan para ahli dan profesional dengan pengetahuan mumpuni dan pengalaman luar biasa selama bertahun-tahun. Oleh karenanya, kami yakin mereka pasti akan memberikan ulasan produk yang terpercaya yang mana tidak hanya berlandaskan pada penggunaan pribadi, tetapi juga dari banyaknya penggunaan produk pada pasien atau klien mereka sesuai dengan karakteristik kulit dan rambut yang beragam," jelas Co-Founder & CMO Social Bella, Chrisanti Indiana.Sementara, Make up Artist ternama, Ryan Ogilvy mengaku dulu saat mau lihat tren make up atau membeli suatu produk, dirinya bertanya dengan orang-orang terlebih dulu."Seiring berjalannya waktu banyak yang nanya sama aku, tapi kalo itu kan informasinya tercecer. Adanya fitur Expert Review di SOCO ini kayaknya pas. Di mana banyaknya pilihan brand dan tren kecantikan yg bikin kita fomo untuk nyobain. Nah dengan adanya fitur ini jadi buat ngasih tau dan supaya memudahkan para beauty enthusiast yg bingung mau beli. Ini bisa jadi panduan untuk beli skincare dan make up," ungkap Ryan.Chrisanti menambahkan fitur Expert Review di SOCO merupakan kunci penting dalam komitmen jangka panjang Sociolla untuk mendorong industri kecantikan yang berkelanjutan di Indonesia."Selain itu fitu ini juga semakin memperkuat posisi aplikasi SOCO sebagai the go-to solution yang membantu semua pegiat kecantikan untuk membebaskan diri dari tantangan atau keterbatasan dan memiliki ‘journey’ kecantikan mereka sendiri," tutup Chrisanti.