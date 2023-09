Tak Hanya Anti-Jerawat, 7 Makanan Ini Juga Meningkatkan Pertahanan Kulit

Kangkung

Ubi jalar

Lemon

Buah beri

Pepaya

Ikan salmon

Biji gandum

Apa yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan kulit bersih dan bebas jerawat? Orang Amerika misalnya, rela menghabiskan miliaran dolar untuk perawatan jerawat yang dijual bebas setiap tahunnya. Namun scrub, masker, dan krim mahal tersebut tidak akan mengatasi jerawat apa pun jika penyebabnya adalah bagian dalam kulit.Kulit merupakan cara tubuh berbicara kepada kita dan jika tidak memperhatikan dengan cermat apa yang dimasukkan ke dalam tubuh, pesan apa pun yang kita terima pasti akan berwarna 'merah'. Jadi bagaimana kita memastikan komunikasi antara usus dan kulit berjalan lancar?Penelitian telah menunjukkan bahwa makanan rendah glisemik dan tinggi protein memainkan peran penting dalam mengatasi jerawat. Jadi, mulailah dengan alas bedak alami yang bersih dan sehat, seperti pola makan kaya buah dan sayuran berwarna! Melansir dari laman Healthline, berikut makanan terbaik untuk membantu menghilangkan jerawat dan noda, antara lain:Kangkung mengungguli anggota keluarga kubis lainnya karena paling padat nutrisi. Antioksidan, vitamin, dan mineral dalam kangkung berfungsi mengurangi hiperpigmentasi, yang merupakan kunci untuk meratakan warna kulit. Kandungan vitamin C juga mendorong pembentukan kolagen, membantu memperbaiki bekas jerawat lebih cepat dengan meningkatkan laju pergantian sel.Bagi mereka yang berusia di bawah 30 tahun, retinol mungkin terlalu keras untuk kulit dalam melawan jerawat. Jadi, lewat makanan saja! Atau paling tidak, bentuk aslinya. Beta-karoten, yang diubah menjadi vitamin A, adalah salah satu alasan mengapa ubi jalar memiliki warna oranye yang kaya dan indah.Setelah mengonsumsi ubi jalar, tubuh akan mengubah beta-karoten menjadi vitamin A. Vitamin ini memiliki khasiat yang berfungsi sebagai pelindung kulit terhadap perubahan warna, peradangan, dan pori-pori tersumbat yang sering disebabkan oleh radikal bebas.Jus lemon segar berfungsi sebagai zat alami, sehingga menghasilkan gelombang untuk mengencangkan kulit kendur dan menyamarkan noda. Tapi, menggunakannya sebagai pengobatan topikal tidak dianjurkan. Jus lemon terlalu asam dapat merusak pelindung kulit, menyebabkan kulit menjadi terlalu cerah atau gelap setelah terpapar sinar matahari.Namun, ketika khasiat lemon dikemas dalam serum, diperas ke dalam air, sebagai salad, atau bagian dari makanan, hal ini bisa memberikan sedikit keajaiban pada kulit selama kamu menyertakan kulitnya. Sebuah studi tahun 2014 mengonfirmasi efek perlindungan dan antikarsinogenik dari flavonoid kulit jeruk.Stroberi, ceri, raspberry, blueberry, dan blackberry, kaya akan vitamin C dan antioksidan, yang juga dapat ditemukan dalam paprika, kiwi, dan brokoli. Sirkulasi vitamin C dalam darah adalah senjata ampuh melawan kulit berjerawat. Sementara, antioksidan dari buah beri bertindak seperti serangan kombinasi terhadap bintik-bintik hitam yang mengganggu dan menghentikannya agar tidak terbentuk.Bush manis ini mengandung enzim pencernaan yang disebut papain. Di permukaan kulit, papain cukup kuat untuk mengelupas sel kulit mati membuka pori-pori yang tersumbat memudarkan bekas jerawat menghidrasi kulit mencegah jerawat di masa depan. Dari segi bagian dalam, buah eksotis ini juga memberikan keajaiban. Vitamin dan mineralnya meningkatkan elastisitas kulit dan dapat membantu menghilangkan munculnya garis-garis halus dan kerutan.Salmon dengan kulitnya adalah sumber asam lemak omega-3 terbaik, tetapi sarden, mackerel, dan ikan teri juga merupakan pilihan yang sangat baik. Omega-3 melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari, mengurangi risiko terkena kanker kulit dan bintik-bintik coklat yang disebabkan oleh paparan sinar matahari dalam waktu lama.Secangkir quinoa yang dimasak mengandung 17 hingga 27 gram serat, sehingga sembelit akan berkurang. Buang air besar secara teratur menghilangkan racun dari tubuh, sehingga kulit menjadi lebih bersih dan bintik hitam berkurang.Ingat, antara kulit dan dirimu, terdapat hubungan di mana makanan, produk, dan kesehatan mental bekerja sama. Makanan hanyalah salah satu poin dari segitiga yang secara alami memberi bahan bakar pada kulit dengan vitamin, mineral, dan nutrisi sehingga bisa kuat dan sehat. Anggap saja seperti fondasi yang dibutuhkan tubuh. Tidak ada cara yang lebih kuat untuk membangunnya selain dari dalam ke luar.