Sebanyak 15 Dokter Spesialis Kulit Dapatkan Cadaver Training dalam Program Pyfaesthetic Goes to Korea

Belajar inovasi dunia estetika terbaru

Sebanyak 15 dokter spesialis kulit dan kelamin (dermatologist) serta GP aesthetic mendapatkan cadaver training “Pyfaesthetic goes to Korea”. Pelatihan ini difasilitasi oleh Pyfaesthetic, anak usaha dari PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) yang bergerak di bidang dermatologi dan estetika.Cadaver training adalah pelatihan yang dihadirkan oleh Pyfaesthetic guna meningkatkan kompetensi para dermatologist serta GP aesthetic terkait penggunaan filler, botulinum toxin and thread lift mulai dari basic anatomy hingga pengaplikasiannya.Berlangsung di Korea Selatan beberapa waktu lalu, Dr. Hari Widodo selaku Head of Pyfaesthetic mengatakan bahwa “Di tahun 2022, kami melakukan Cadaver Training sebanyak dua kali, dan di tahun 2023, Cadaver Training baru saja kami laksanakan.""Pyfaesthetic sangat antusias dalam mengadakan Cadaver Training agar para dermatologist serta GP aesthetic dapat sama-sama belajar hal dan inovasi baru dari negeri tetangga yang dapat dipraktikkan guna kemajuan dunia estetika di Indonesia," ungkap Dr. Hari.Lebih lanjut ia mengatakan, "Ke depannya kami akan terus berinvoasi dan memperlengkapi dokter-dokter dengan pelatihan dan kegiatan informatif lainnya.”Dr. Hari mengatakan lagi, bahwa dokter-dokter yang belum mendapat kesempatan untuk Cadaver Training diundang bersama Pyfaesthetic untuk segera mendaftar melalui Instagram resmi Pyfaesthetic.Pelatihan cadaver tersebut telah diikuti oleh beberapa praktisi aesthetic nasional diantaranya dr. Stanley Setiawan SpKK, dr. Hari Darmawan, Sp.DV, dr. Theressia Handayani, M.Biomed (AAM), dr. Siska Mariana, dan dr. Tika Primasari, M.Biomed (AAM),Menurut dr. Tika Primasari, M.Biomed (AAM), Cadaver training ini merupakan pelatihan internasional yang pertama kali diikuti dan juga merupakan pengalaman yang cukup berharga tidak hanya untuk diri sendiri namun juga untuk pasien-pasien kecantikan.“Dengan mengikuti international cadaver training ini kita menjadi tahu lebih lanjut akan filler , botox, dan thread lift . Selain itu, dari segi penempatannya yang benar dan sesuai serta teknik yang baik dan tepat itu yang seperti apa,” ungkap dr. Tika.Selain itu, dr. Stanley juga mengatakan bahwa materi yang diberikan sangat menyeluruh, detail, dan terstruktur dengan baik sehingga tidak ada satu hal yang terlewat.Training ini juga mengajarkan dokter aesthetic dari level basic hingga level intermediate yakni dalam segi pengaplikasian filler, botox, dan thread lift.Dr. Theress, M.Biomed (AAM) sebagai salah satu peserta cadaver training ini juga mengatakan bahwa kualitas cadaver ini fresh dan trainer yang diundang sangat humble dalam memberikan semua ilmu-ilmu mulai dari botox, filler, dan thread lift.Selain itu juga, beliau merasa mengikuti cadaver training ini seru karena tidak hanya jalan-jalan namun ilmu yang didapat sangat banyak.