Tak Hanya Dagingnya, 5 Kulit Buah Ini Mampu Membuat Kulit Bercahaya

Kulit jeruk

Kulit lemon

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Kulit pepaya

Kulit pisang

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Kulit apel

(yyy)

Buah-buahan sangat dibutuhkan bagi kesehatan tubuh. Selain memiliki vitamin tertentu yang bisa meningkatkan imunitas, buah juga mampu menghidrasi tubuh. Namun, saat memakan sebagian besar buah-buahan, pasti kita menyisihkan kulitnya hanya untuk dibuang ke tempat sampah.Padahal, kulit buah juga kaya akan nutrisi lho! Beberapa di antaranya mengandung vitamin C dan bahan pelembap yang semuanya ramah kulit. "Sifat pengelupasan kulit dan nutrisi yang melekat pada kulit buah membuatnya baik untuk kulitmu," jelas Dr Jatin Mittal, Ahli Kosmetologi dan Pakar Kulit di Abhivrit Aesthetics, New Delhi. Dan berikut, beberapa kulit buah yang baik untuk kulit sehat dan glowing. Asam alami kulit jeruk dapat mengelupas kulit, menghilangkan sel-sel kulit mati dan membersihkan pori-pori yang tersumbat serta membuat kulit bercahaya. Dapat digunakan dalam bentuk bubuk kulit jeruk kering. Untuk membuat pasta, keringkan kulit jeruk di bawah sinar matahari, haluskan hingga menjadi bubuk dan campurkan bubuk tersebut dengan yoghurt atau madu. Setelah mengoleskan pasta ini pada wajah, tunggu 15 - 20 menit sebelum membilasnya.Asam sitrat yang terdapat dalam kulit lemon membantu mencerahkan flek hitam, meratakan warna kulit, dan menghilangkan minyak berlebih. Asam sitrat lebih mirip pemutih alami, sehingga mengurangi pigmentasi kulit dan memperbaiki tekstur kulit secara umum.Untuk membuat scrub, campurkan bubuk kulit lemon kering dengan gula dan minyak zaitun. Gunakan gerakan memutar untuk memijat lembut scrub ini ke seluruh wajah, lalu bilas.Mengandung enzim seperti papain yang mengangkat sel kulit mati dan membuat kulit lebih halus dan cerah. Mengutip dari Health Shots, papain membuat kulit lebih halus dan bercahaya dengan memecah protein tidak aktif dan mengangkat sel kulit mati.Kulit pepaya bisa digunakan dalam bentuk masker yang harus dibuat pasta. Gunakan pada wajah dan didiamkan selama 15 - 20 menit, lalu bilas.Antioksidan, vitamin dan mineral yang ditemukan dalam kulit pisang membantu melembapkan kulit, mengurangi peradangan dan membuat kulit bersinar sehat. Lutein, bahan dalam kulitnya, melembapkan dan memberi nutrisi pada kulit, membuatnya tampak awet muda. Gosok kulit wajah selama beberapa menit dengan bagian dalam kulit pisang. Bilas residu setelah 15 - 20 menit membiarkannya tertinggal di kulit.Antioksidan dan vitamin C yang terkandung dalam kulit apel membantu pembaharuan dan pemeliharaan elastisitas kulit. Antioksidannya melawan radikal bebas, meminimalkan gejala penuaan dan membuat kulit awet muda dan bercahaya.Lembutkan kulit apel dengan merebusnya dalam air. Saring airnya, biarkan dingin lalu gunakan sebagai toner. Gunakan kapas, oleskan toner kulit apel ini pada wajah. Ini membantu mengencangkan pori-pori dan menambah kilau alami.Kulit buah-buah di atas memang bagus untuk kulit. Tetapi sebelum mengaplikasikannya, lakukan uji tempel pada kulit terlebih dulu. Selain itu, jika kamu memiliki masalah atau kondisi kulit tertentu segera hubungi dokter.