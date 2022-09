Warna Rambut yang Masih Eksis dan Cantik Wajib Dicoba Sepanjang Tahun Ini

(Honey wheat blonde. Foto: Dok. Hadviser)

1. Honey wheat blonde

(Espresso brunette. Foto: Dok. Fabmood)

2. Espresso brunette

(Milk chocolate brown. Foto: Dok. Fabmood)

3. Milk chocolate brown

(Bronze glow. Foto: Dok. Pinterest)

4. Bronze glow

(Golden copper. Foto: Dok. Fabmood)

5. Golden copper

(TIN)

Sama halnya seperti riasan wajah atau fesyen, warna rambut juga mempunyai peranan yang bisa menentukan keberadaan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Itu mengapa sebabnya pewarnaan rambut juga memilki trennya sendiri setiap tahun.Dan biasanya pemilihan warna rambut ini bisa dilihat dari influencer atau negara-negara di Eropa ataupun Amerika. Sedangkan negara di Asia cenderung memilih warna hitam atau sedikit lebih gelap dibandingnya negara Barat yang cenderung memilih pirang atau coklat. Tapi, bukan berarti kamu tidak boleh memilih warna terang, lho.Yang perlu diingat tren warna rambut ini berlaku untuk pria dan perempuan. Karena dengan warna rambut yang oke, penampilan seseorang akan terlihat berbeda dan tentunya akan semakin menambah percaya diri.Kalau ragu, kamu bisa meminta pendapat dari ahlinya, warna apa yang cocok untuk kamu. So, sudah waktunya kamu bereksperimen dengan warna yang bisa membuat tampilan memesona. Rekomendasi yang telah dinukil dari Glamour bisa dijadikan pilihan terbaik.Pirang berwarna yang lebih hangat masih disukai tahun ini. Bak warna madu, blonde yang satu ini disukai oleh aktris Jennifer Lawrence. Jenna Perry, colorist Lawrence dan pemilik New York's Jenna Perry Hair, juga menyukai warna ini. "Pirang berwarna gandum yang dipadukan dengan warna alami seseorang lebih memesona, daripada blonde kontras," ujarnya."Orang berambut coklat akhirnya mendapatkan momen mereka," jelas Katie Cartwright, pewarna di salon Nine Zero One LA. Ia menambahkan, “Setelah bertahun-tahun pirang menjadi tren, banyak orang berambut coklat kembali ke kesederhanaan dan keindahan coklat espresso yang kaya dan dalam.”Dia menyukai warna yang kaya seperti Meghan Markle karena itu menyanjung hampir semua warna kulit dan warna mata, tetapi mengatakan kamu bisa bermain-main dengan seberapa gelap yang diinginkan tergantung pada warna alami.Bagi mereka yang ingin menjaga hal-hal sederhana tetapi hanya ingin memberi sedikit kilau pada rambut coklat mereka, coklat susu adalah warna rambut coklat tahun ini yang paling keren dan sempurna. Mintalah warna dasar coklat sedang dengan gumpalan halus highlight bronde emas gelap untuk kilauan yang hangat. Pastikan highlight tidak mengalahkan warna dasar.Tren utama lainnya untuk tahun ini adalah rambut yang hampir merah, seperti warna perunggu cantik ini. Warna yang lebih hangat sangat cocok untuk memberikan kehidupan baru ke dalam nuansa coklat, dan trik mudah untuk beralih ke coklat dari rambut yang lebih terang dan lebih gelap. Di salon, mintalah kilap warna dengan toner perunggu.Jika ingin menjadi merah, golden copper ini adalah pilihan cantik lainnya. “Warna ini populer di kalangan orang-orang yang menginginkan perubahan yang berani,” ujar Perry. "Ini bagian yang sama seksi dan menyenangkan," tambahnya.Ingatlah bahwa merah adalah salah satu warna yang paling sulit untuk dipertahankan, jadi rencanakan untuk melakukan sentuhan rutin, dan pastikan untuk hanya menggunakan sampo yang aman untuk warna. Bagaimana, girls, sudah ada pilihan untuk warna mahkotamu?