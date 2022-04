Beauty Lovers Wajib Tahu, Ini Manfaat Vitamin C bagi Kulit

(Dalam produk skincare biasanya vitamin C terdapat pada serum, masker, pelembap dan tabir surya. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Bukan rahasia lagi, vitamin C sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan tubuh. Namun selai itu, vitamin C juga memiliki manfaat melimpah bagi kesehatan kulit lho!Kandungan satu ini tak hanya mampu menembus kulit untuk melawan kerusakan radikal bebas akibat lingkungan, tetapi juga membantu memudarkan pigmen, menghentikan peradangan, dan memperbaiki kulit kusam.Dalam produk kecantikan, vitamin C berperan sebagai peningkat kolagen sehingga membuat kulit lebih kencang dan bercahaya Umumnya ada beberapa jenis vitamin C yang dimasukkan dalam produk kecantikan seperti asam L-askorbat, natrium ascorbyl fosfat, ascorbyl palmitate, dan retinil askorbat.Diantara keempatnya, asam L-askorbat memiliki manfaat paling besar karena banyak penelitian menggunakan kandungan tersebut.Konsentrasi juga tak kalah penting. Kebanyakan produk akan memberitahu jumlah kandungan di dalamnya dan untuk vitamin C, tiga hingga 20 persen adalah yang paling efektif untuk kulit.Semakin tinggi persentase, maka semakin cepat pula hasilnya akan terlihat. Namun, penyerapan vitamin C maksimum kulit terjadi pada tingkat 20 persen.Dalam hal pemakaian, vitamin C baik digunakan di pagi hari untuk menjaga kulit dari kerusakan UV dan lingkungan. Namun, kamu juga bisa menggunakannya di malam hari untuk mendapatkan hasil lebih maksimal.