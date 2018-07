Supaya Bisa Liburan, Begini Cara Jitu Atur Keuangannya

Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, yaitu makan makanan sehat, rutin olahraga, dan liburan. Sayangnya, liburan kerap kali masih dianggap sebagai sesuatu hal yang mahal bagi sebagian orang. Di tengah banyaknya kebutuhan hidup, penghasilan yang pas-pasan, liburan dirasa cuma sebatas angan.Sebaiknya jangan pesimistis dulu, sebab jika disiplin Anda tentu bisa menyisihkan uang supaya bisa liburan minimal satu kali per tahun. Anda bisa memulainya dengan lima hal berikut ini.Apabila Anda punya destinasi impian yang ingin didatangi, mulai sekarang Anda harus giat menabung. Supaya tabungan aman dan tidak terpakai, Anda bisa mulai membuka tabungan berjangka khusus untuk traveling. Jadi, Anda wajib menyetor uang per bulannya ke tabungan tersebut dan baru bisa dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati dengan bank. Kalau perlu, Anda bisa memilih fitur autodebet dari rekening utama ke rekening tabungan berjangka ini.Masih punya angsuran kendaraan atau gadget? Maka setop untuk mengambil angsuran atau cicilan lainnya sementara. Selesaikan utang dan angsuran yang masih ada sebelum fokus menabung untuk liburan. Setelah semua angsuran selesai, dana yang tersedia bisa Anda alokasikan ke tabungan liburan yang sudah dibuat.Tidak punya angsuran dan baru berniat ajukan cicilan? Maka, pilihlah kredit yang menawarkan bunga rendah dengan pilihan tenor panjang. Ini supaya Anda bisa mengangsur dan menabung untuk liburan dalam waktu bersamaan. Misalnya, Anda berniat ganti hp baru karena yang lama sudah rusak, Anda bisa mencoba kredit hp tanpa dp dengan. Untuk kredit hp tanpa dp online dan barang apa pun, Kredivo memiliki suku bunga paling rendah dibanding lembaga multifinansial sejenis, hanya 2,95 persen per bulan dengan pilihan tenor 3, 6, atau 12 bulan. Bahkan, untuk kredit dengan tenor 30 hari, Kredivo tidak membebankan bunga sama sekali alias 0 persen. Setelah pengajuan kredit disetujui dan mendapat plafon kredit dari Kredivo, Anda bisa langsung kredit hp tanpa dp di merchant online rekanan Kredivo seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.id, Shopee, dan yang lainnya.Untuk mendapatkan hal terbaik, tentu ada yang harus dikorbankan. Masih ingat dengan formula keuangan 50-30-20? Apabila Anda sudah mengikuti rumus keuangan ini, sebaiknya, jangan mengutak-atik bagian 50 persen dana untuk kebutuhan pribadi, dan 20 persen dana tabungan. Kalau ingin menabung lebih untuk traveling, Anda bisa mengurangi anggaran keuangan yang 30 persen untuk kebutuhan pribadi. Jika anggaran tersebut sering dipakai untuk hangout seminggu sekali, Anda perlu mengurangi frekuensi hangout, misalnya hanya satu kali dalam sebulan.Dibandingkan dengan makan di luar, memasak dan membawa bekal sendiri ke kantor pastinya lebih menghemat pengeluaran harian. Apabila dilakukan secara disiplin selama satu bulan, Anda kemungkinan bisa menghemat pengeluaran harian hingga 30 persen. Namun, tentu ada perjuangan lebih yang perlu dilakukan seperti belanja makanan pokok di pasar, bangun lebih pagi, hingga memasak pada pagi hari.Harga akomodasi liburan saat low season pastinya akan lebih murah dibanding saat peak season atau musim liburan seperti tahun baru, hari raya, atau libur sekolah. Jika tabungan Anda sudah mulai cukup, Anda bisa mulai membuat itinerary dan merencanakan liburan untuk low season. Jangan lupa juga untuk update atau berlangganan info-info promo dari beberapa agen travel supaya Anda bisa dapat harga akomodasi termurah. Mau lebih untung lagi? Dengan Kredivo, Anda tidak hanya bisa kredit hp tanpa dp, melainkan juga kredit akomodasi liburan mulai dari paket tur, tiket pesawat, hingga hotel di merchant online bidang travel rekanan Kredivo seperti Turez, Panorama Tours, Blibli Travel, Momotrip, dan masih banyak lagi yang lainnya.(ROS)