Selain Modal, Ini yang Harus Disiapkan untuk Memulai Bisnis Online

Sekarang ini, ada banyak jenis bisnis online yang bisa Anda jalankan, mulai dari jual produk secara online, affiliate marketing, membuat start up, menjadi publisher untuk iklan atau jual slot content placement, dan lain sebagainya.Umumnya, sebagian orang tertarik memulai bisnis online agar bisa menjadi lahan penghasilan tambahan. Tak jarang juga yang memang memiliki passion berwirausaha dan lantas menyemplungkan diri ke dalam bisnis online yang euforianya cukup tinggi saat ini. Kalau Anda, termasuk yang mana?Bisnis online sebenarnya sama saja dengan bisnis offline atau konvensional. Bedanya, bisnis online berada di ranah digital yang diakses melalui situs. Misalnya saja merchant-merchant online ternama seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, kalau saja “diubah” menjadi bisnis offline, maka akan ada toko konvensional dari ketiga merchant tersebut yang bisa Anda datangi.Populernya bisnis merchant online sekarang juga didukung oleh banyaknya strategi marketing yang lebih menarik dibanding toko konvensional. Sebut saja program cicilan tanpa kartu kredit yang disediakan merchant dengan cara bekerja sama dengan perusahaan multifinansial sepertiKalau modal sudah ada, apa lagi yang perlu disiapkan sebagai langkah awal untuk memulai bisnis online?Sudah tahu apa yang ingin Anda jual? barang atau jasa? Apa pun jenis produk yang terlintas di kepala Anda saat ini, pastikan Anda memiliki ide dan rencana bisnis yang telah digodok dengan matang. Dalam artian, Anda sudah meriset pasar, target konsumen, harga jual, alokasi modal, dan lain sebagainya.Anda bisa memulai mencari inspirasinya berdasarkan kemampuan yang Anda miliki saat ini atau melihat kebutuhan dan tren di pasaran. Misalnya, Anda memiliki keahlian mendesain, Anda bisa mencoba membuka jasa desain untuk berbagai kebutuhan mulai dari desain banner, desain untuk pakaian jadi atau aksesoris seperti pin, dan sebagainya. Anda suka masak? tidak ada salahnya mencoba menjual makanan yang sedang tren sekarang, seperti ayam saus telur asin, ayam geprek pedas, dan lain sebagainya.Mulailah dari hal-hal yang Anda kuasai dengan baik atau memiliki ketertarikan yang kuat di bidang tersebut. Dengan begitu, Anda tidak akan terlalu kesulitan dalam meraba dan membuat konsep serta perencanaan bisnis Anda.Kalau sudah tahu apa yang mau dijual, lalu di mana Anda akan menjualnya? Media jual beli online merupakan salah satu hal krusial yang penting untuk dipersiapkan di awal untuk memulai bisnis online.Ada banyak media yang bisa diandalkan untuk memulai bisnis online. Yang paling umum adalah Anda bisa membuat situs blog, situs resmi, akun media sosial dan daftar akun penjual di merchant online. Ini tentu kembali lagi pada model bisnis dan produk yang akan Anda jual. Untuk makanan atau pun produk fashion, media sosial seperti Instagram atau membuat situs resmi merupakan media jual beli yang cocok. Membangun sebuah website tentu bukan perkara mudah. Untuk hal ini, Anda bisa berkonsultasi atau mengandalkan jasa pihak ketiga seperti agensi. Tentu, dengan biaya yang tidak sedikit.Bagi Anda yang berkecimpung di dunia blog atau creative writing, Anda bisa mengandalkan blog atau situs pribadi Anda untuk memulai bisnis online sebagai publisher iklan. Semakin bagus konten dan populer blognya, Anda bisa mendaftar dan mendapat keuntungan dari Google AdSense. Anda bisa mendaftar AdSense dan Google akan secara otomatis memasang iklan di blog atau situs Anda dengan komisi mulai dari USD0,1 per kliknya. Anda juga bisa membuka jasa buat konten, ulasan berbayar atau banner placement di blog Anda.Belum berbasis online namanya kalau belum mengandalkan gadget. Mengingat semua proses jualan dilakukan secara online, mulai dari menjajakan produk, memasarkan produk, hingga proses pelanggan beli nantinya pasti akan melalui situs atau media sosial yang telah Anda buat. Untuk itu, memiliki seperangkat gadget yang mumpuni seperti laptop dan smartphone adalah hal dasar yang wajib disiapkan.Anda bisa menyisihkan dan gunakan modal awal yang Anda punya beberapa persen untuk beli perangkat gadget yang belum ada. Bagaimana kalau modal Anda tidak banyak sementara gadget harganya pasti jutaan? Nggak perlu khawatir. Sebab, saat ini cicilan online tanpa kartu kredit sudah bisa Anda andalkan untuk beli gadget jenis apa pun di merchant online.Bagaimana caranya? Pertama, Anda perlu daftar akun melalui aplikasi cicilan tanpa kartu kredit yang terpecaya yaitu Kredivo, agar bisa dapat plafon kredit untuk beli gadget di merchant online seperti Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli, Shopee, dan lain sebagainya. Semua proses daftar dilakukan secara online. Anda juga hanya perlu menunggu dalam waktu 1 x 24 jam untuk proses approval-nya.Kredivo menawarkan dua opsi, yaitu “Cicilan” pilihan tenor 3, 6, dan 12 bulan dengan bunga rendah 2,95 persen dan “Bayar dalam 30 hari” sejak tanggal pembelian dengan tanpa bunga alias 0 persen. Keuntungannya, Anda tidak perlu bayar uang dp, biaya admin, biaya tahunan, atau pun biaya tambahan lainnya seperti halnya kartu kredit. Anda hanya akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 3 persen jika telat bayar angsuran per bulannya.Anda karyawan dengan pekerjaan yang cukup padat? Tidak ada salahnya untuk mencari mitra atau rekan untuk bersama-sama mengelola bisnis online. Jika modal kurang cukup, Anda juga bisa mencari mitra yang memiliki ketertarikan di bidang yang sama untuk kemudian membangun bisnis online. Pastikan rekan bisnis Anda memiliki visi dan misi yang sama dengan Anda agar tidak ada selisih paham nantinya.Kemungkinan selisih paham tentu tidak bisa sepenuhnya dihindari. Maka, di awal sebelum menjalankan bisnis, penting untuk memastikan bahwa Anda dan rekan Anda memiliki persepsi, visi, dan misi yang serupa. Kalau gegabah, bisa-bisa bisnis Anda bubar di tengah jalan.Strategi pemasaran yang tepat bisa dikatakan merupakan ujung tombak dari sebuah bisnis online. Dari sinilah, produk yang Anda jual nantinya akan dikenal dan dipertimbangkan oleh banyak orang.Ada banyak media pemasaran online yang bisa Anda eksplor, mulai dari memanfaatkan SEO (Search Engine Optimization) Google, SEM (Search Engine Marketing), iklan berbayar, menggunakan endorser, email marketing, konten video Youtube, media sosial, konten copywriting, dan lain sebagainya. Anda juga bisa memanfaatkan merchant online untuk mempromosikan produk Anda dengan cara mendaftar sebagai penjual dan menjajakan produk Anda di merchant online tersebut.Untuk pemula, Anda bisa coba melalui teman-teman dekat Anda dengan memberikan sampel produk yang Anda jual. Anda juga bisa meminta teman-teman Anda untuk memposting dan mengulas produk Anda di media sosial masing-masing sebagai langkah awal.(ROS)