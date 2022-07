Harga Fluktuatif, Kapan Waktu yang Tepat Beli Emas Batangan?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi merekomendasikan investor maupun nasabah untuk mengambil posisi wait and see sebelum membeli emas batangan . Hal ini mengingat situasi geopolitik dan ekonomi global masih bergejolak."Bagi investor atau nasabah saat ini wait and see dulu, karena kemungkinan besar harga emas dunia masih akan terus mengalami pelemahan karena suku bunga di Juli-Agustus atau bisa saja Agustus-September," ujarnya kepada Antara, Kamis, 14 Juli 2022.Ibrahim mengungkapkan, Bank Sentral Amerika Serikat menargetkan suku bunga ada pada kisaran 3,5 persen. Ia memproyeksikan target itu bisa saja tercapai pada Agustus atau September 2022.Data inflasi konsumen Amerika Serikat pada Juni 2022 dirilis lebih tinggi dari bulan sebelumnya, yakni 9,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibanding 8,6 persen (yoy) pada Mei 2022.Ia mengingatkan, inflasi berhubungan dengan suku bunga. Apabila suku bunga dinaikkan, maka penguatan harga emas akan tertahan oleh spekulasi kenaikan suku bunga yang membuat logam mulia mengalami penurunan.Harga emas batangan bersertifikat yang diterbitkan produsen emas terbesar di Indonesia PT Aneka Tambang Tbk atau Antam berada pada angka Rp967 ribu per gram pada perdagangan hari ini.Melansir situs Logam Mulia, harga dasar emas Antam menguat Rp3.000 atau 0,31 persen jika dibandingkan harga emas sehari sebelumnya yang bertengger pada level Rp964 ribu per gram, setelah mengalami penurunan selama delapan hari berturut-turut dari harga Rp989 ribu per gram sejak Selasa, 5 Juli 2022.Ibrahim mengatakan kenaikan harga dasar emas Antam karena rilis data inflasi Amerika Serikat yang bersamaan dengan pelemahan mata uang rupiah."Kalau kita lihat secara emas dunia, ini masih mengalami koreksi, masih akan mendekati level terendah karena tadi malam sudah mencapai level USD1.700-an per ons troi, itu level terendah," jelasnya.Lebih lanjut, Ibrahim menyampaikan harga emas dunia yang sekarang berada di level terendah kemungkinan masih akan terkoreksi akibat inflasi tinggi 9,1 persen di Amerika Serikat yang tidak sesuai dengan ekspektasi 8,8 persen.Indikasi yang tadinya Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga 75 basis poin kemungkinan besar akan 100 basis poin. Hal ini akan membuat harga emas dunia akan terkoreksi hingga ke level USD1.680-an per ons troi."Terkoreksinya emas dunia tertolong dengan lemahnya mata uang rupiah, karena logam mulia kita menggunakan mata uang rupiah," pungkas Ibrahim.